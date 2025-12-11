 Aller au contenu principal
Ur-Energy glisse après l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de la société minière d'uranium Ur-Energy URG.A chutent de 14 % à 1,17 $ ** URG annonce le prix de 100 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031

** Les obligations paieront des intérêts semestriels à un taux de 4,75 % par an

** Le produit sera utilisé pour le développement de projets, à des fins générales, et pour payer le coût des transactions d'achat plafonné - outil de couverture pour se protéger contre la dilution des actionnaires

** Le prix de conversion initial de 1,73 $ représente une prime de près de 27,5 % par rapport au dernier prix de vente déclaré

** URG a 377,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 444 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Les six sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée"; PT médian de 2,33 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action URG a progressé de 20,4 % depuis le début de l'année

Obligations
