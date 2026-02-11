Upstream Bio plonge, le médicament contre l'asthme n'atteint pas la barre du "home run

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 février - ** Les actions du développeur de médicaments Upstream Bio UPB.O chutent de 20 % à 22 $ dans les transactions de pré-marché

** La société déclare que son médicament expérimental contre l'asthme, Verekitug, a réduit les poussées annuelles d'asthme de 56 % à une dose plus faible et de 39 % à une dose plus élevée, et a amélioré la fonction pulmonaire dans une étude à mi-parcours

** Danielle Brill, analyste chez Truist, déclare que la réduction de 56% est bonne mais qu'elle "n'est pas à la hauteur du scénario d'efficacité "home run" que nous avons récemment esquissé"

** Les effets secondaires étaient similaires à ceux des études précédentes; plus de 90% des patients éligibles ont participé à une étude d'extension à long terme, selon l'entreprise

*les effets secondaires étaient similaires à ceux des études précédentes; 90% des patients éligibles sont entrés dans l'étude de prolongation à long terme, selon la société * "Il peut y avoir un certain bruit initial dans le titre étant donné les différents obstacles du côté des acheteurs, nous nous attendons finalement à ce que ce résultat fasse monter les actions et nous voyons un potentiel de hausse de ~30% ou plus" ajoute Brill

** Les analystes de Mizuho notent: "Pas sûr que cet ensemble de données dissipe les inquiétudes" concernant la concurrence émergente d'autres médicaments contre l'asthme en cours de développement

** UPB prévoit des essais de phase avancée pour l'asthme sévère et les maladies chroniques des sinus après des discussions avec les autorités de réglementation

** Actions en hausse de ~65% en 2025