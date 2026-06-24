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Upstart en hausse après avoir renouvelé son accord avec Neuberger Finance
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action du prêteur de crédits à la consommation Upstart UPST.O progresse de 6,4 % à 33,46 dollars

** UPST renouvelle son accord avec Neuberger Specialty Finance

** Neuberger Specialty Finance devrait investir jusqu’à 600 millions de dollars dans des prêts sur la plateforme UPST

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 23,78 % depuis le début de l'année

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