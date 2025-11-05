UPS Worldport à Louisville : un centre névralgique de la logistique mondiale

Le géant du colis United Parcel Service UPS.N a interrompu ses opérations de tri du fret à l'aéroport international de Louisville après que son avion cargo gros porteur a pris feu peu après le décollage mardi, tuant neuf personnes, dont trois membres d'équipage.

L'aéroport , qui a été rouvert au trafic aérien, abrite la plus grande installation de traitement des colis d'UPS et constitue une plaque tournante essentielle pour ses opérations de fret aérien au niveau mondial.

Les opérations de fret d'UPS devraient également reprendre mercredi matin, mais la société n'a pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet.

Une fermeture prolongée de l'installation, connue sous le nom de Worldport, pourrait avoir un effet en cascade sur le réseau logistique américain, retardant potentiellement les livraisons et perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Voici quelques informations essentielles sur l'installation et son rôle dans le commerce mondial.

EMPLACEMENT ET ENVERGURE Le Worldport de l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville s'étend sur environ 5,2 millions de pieds carrés, soit environ 90 terrains de football, et sert de centre névralgique de la logistique aérienne mondiale pour UPS.

CAPACITÉ Traite environ 2 millions de colis par jour. Le système de tri automatisé peut traiter jusqu'à 420 000 colis/lettres par heure.

OPÉRATIONS QUOTIDIENNES Environ 360 vols entrants et sortants en moyenne chaque jour, reliant plus de 200 pays et territoires. Ce chiffre est à comparer aux quelque 150 vols de passagers à destination et en provenance de l'aéroport.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE La plate-forme relie l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et constitue le cœur du réseau de livraison de nuit d'UPS. Le géant de la livraison est un partenaire logistique clé pour le géant du commerce électronique Amazon AMZN.O et le service postal des États-Unis, entre autres.

L'HISTOIRE Les activités d'UPS à Louisville ont commencé avec une petite installation triant environ 2 000 colis aériens par jour au début des années 1980. La société a procédé à d'importantes améliorations en 2002, 2010 et en 2022, elle a ajouté deux installations logistiques pour les soins de santé et un nouveau hangar pour les avions.