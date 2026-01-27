UPS va supprimer 30 000 emplois supplémentaires en raison de l'intensification des réductions de volume d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UPS continue de se débarrasser des volumes à faible marge d'Amazon

Charge de 137 millions de dollars liée au retrait de la flotte de MD-11

Prévoit de supprimer 30 000 emplois en 2026

United Parcel Service UPS.N supprimera jusqu'à 30 000 postes opérationnels et fermera 24 autres installations en 2026, a déclaré mardi la plus grande société de livraison de colis au monde, dans le cadre d'une réorientation planifiée vers des expéditions à plus forte marge.

L'année dernière, , la société a supprimé 48 000 emplois, lancé des rachats de conducteurs et fermé 93 bâtiments, avec pour objectif de réaliser environ 3 milliards de dollars d'économies cette année.

La réduction des effectifs "se fera par attrition et nous prévoyons d'offrir un deuxième programme de départ volontaire pour les chauffeurs à temps plein", a déclaré le directeur financier Brian Dykes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

UPS a déclaré en janvier de l'année dernière qu'il accélérerait un plan visant à supprimer des millions de livraisons peu rentables pour Amazon.com AMZN.O , son plus gros client et un rival de plus en plus important dans le domaine de la livraison, qualifiant cette activité d'"extraordinairement dilutive" pour les marges.

"Nous sommes dans les six derniers mois de notre plan de réduction accélérée des livraisons pour Amazon et pour l'ensemble de l'année 2026, nous avons l'intention de réduire encore d'un million de pièces par jour tout en continuant à reconfigurer notre réseau", a déclaré Carol Tome, directrice générale, lors de la conférence téléphonique.

Les actions de la société, qui a dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du quatrième trimestre et prévu une augmentation surprise du chiffre d'affaires annuel, étaient en hausse de 2,8 % dans les premiers échanges. Les actions de son concurrent FedEx FDX.N ont augmenté de 2,5 %.

UPS comptait environ 490 000 employés, dont près de 78 000 cadres, selon son rapport annuel 2024.

L'entreprise cherche également à rétablir sa rentabilité et à stabiliser ses volumes suite à la fin des envois de commerce électronique de faible valeur dits "de minimis" en franchise de droits de douane aux États-Unis.

"En 2025, nous avons évolué dans un environnement macroéconomique très dynamique, avec notamment des changements significatifs dans les politiques commerciales mondiales et des préoccupations géopolitiques croissantes", a ajouté la directrice générale Tome.

UPS a enregistré une charge de 137 millions de dollars après impôts, sans effet sur la trésorerie, liée à la mise au rebut de la flotte de MD-11 à la suite d'un accident mortel survenu en novembre . La société a achevé le retrait de la flotte au cours du quatrième trimestre.

La compagnie prévoit des recettes de 89,7 milliards de dollars en 2026, contre 88,7 milliards de dollars l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 87,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"UPS a généré un autre résultat trimestriel positif, principalement grâce à la hausse du revenu par pièce tant au niveau national qu'international, poursuivant le thème des prix meilleurs que prévu des derniers trimestres", a déclaré Jonathan Chappell, analyste d'Evercore ISI.

UN MEILLEUR TRIMESTRE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

UPS a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 24 milliards de dollars.

La période de pointe des expéditions pour les fêtes, de fin novembre à début janvier, est cruciale pour les transporteurs de colis car leurs volumes quotidiens moyens peuvent doubler, et les entreprises ajoutent souvent des suppléments saisonniers.

Le chiffre d'affaires par pièce du segment domestique américain a augmenté de 8,3 % malgré la baisse des volumes, tandis que le chiffre d'affaires international par pièce a augmenté de 7,1 %, bénéficiant de la tendance à privilégier les envois à plus forte marge.

UPS s'attend à ce que son chiffre d'affaires baisse au cours du premier semestre de l'année, alors qu'elle achève la " descente progressive " d'Amazon, puis à ce qu'il augmente séquentiellement au cours du second semestre, une fois les réductions terminées.

Sur une base ajustée, UPS a déclaré un bénéfice de 2,38 $ par action, pour le trimestre terminé le 31 décembre, au-dessus des estimations de 2,20 $.