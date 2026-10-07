UPS va embaucher 100 000 intérimaires pour la période des fêtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les embauches précédentes au point 4)

United Parcel Service UPS.N a annoncé mercredi qu'elle allait embaucher 100 000 employés saisonniers à travers les États-Unis, afin de se préparer à la forte augmentation du volume de colis prévue pour la période des fêtes de fin d'année.

Voici quelques détails:

* La période des fêtes est la plus chargée pour les entreprises de livraison de colis, durant laquelle les volumes quotidiens ont tendance à doubler.

* Les expéditeurs et la plupart des détaillants intensifient le recrutement de personnel temporaire entre fin novembre et début janvier.

* Ces employés saisonniers aideront à trier, acheminer et livrer les colis pendant la période de forte affluence des fêtes, a précisé UPS.

* L’entreprise de livraison de colis avait embauché 125 000 employés pour la période des fêtes en 2024, mais n’a pas communiqué de chiffre comparable pour l’année dernière.

* En janvier, l’entreprise a annoncé qu’elle supprimerait jusqu’à 30 000 postes opérationnels et fermerait 24 sites en 2026 afin de réduire le volume d’expéditions pour son plus gros client, Amazon, et de se tourner vers des expéditions plus rentables.