UPS signe un accord exclusif avec TikTok Shop pour les retours sans étiquette

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par Lisa Baertlein

UPS a annoncé mardi avoir conclu un accord exclusif visant à proposer des retours sans boîte ni étiquette au réseau TikTok Shop, un réseau de vendeurs américains en pleine expansion, alors que l'entreprise est en concurrence avec des rivaux tels que FedEx pour fournir des services spécialisés générant davantage de bénéfices que les livraisons classiques de colis dans le cadre du commerce en ligne.

Les entreprises de livraison de colis telles qu’UPS UPS.N et FedEx FDX.N ont toutes ciblé les services dits de “logistique inverse”, qui aident les détaillants à réduire le coût élevé des retours, représentant en moyenne 27 % du prix d’achat d’un produit, selon Blue Yonder, une société spécialisée dans les logiciels de gestion des retours. Amazon.com AMZN.O propose également des retours sans boîte ni étiquette.

Le montant total des retours dans le secteur de la vente au détail s’est élevé à environ 850 milliards de dollars en 2025 et près de 20 % des ventes en ligne font l’objet d’un retour, selon la National Retail Federation.

TikTok Shop, lancé aux États-Unis par la célèbre plateforme de réseaux sociaux en septembre 2023, a attiré des vendeurs tels que les enseignes Ulta Beauty ULTA.O et PacSun, spécialiste du style californien. Les vendeurs ont recours à des publicités et à des influenceurs sponsorisés pour promouvoir leurs produits auprès des utilisateurs de TikTok.

Les utilisateurs de Happy Returns apportent les articles dont ils ne veulent plus dans l’un des quelque 10 000 “points de retour” situés dans les magasins Ulta Beauty, Staples ou UPS, où des employés scannent, emballent et étiquettent les articles, qui sont ensuite regroupés dans de grands cartons et envoyés quotidiennement vers des centres de traitement, ce qui permet aux détaillants d’économiser du temps et de l’argent.

Le service Happy Returns est accessible aux vendeurs participants, qu’ils gèrent eux-mêmes la logistique ou qu’ils l’externalisent à TikTok Shop, ont précisé les entreprises.

“Notre collaboration avec Happy Returns s’inscrit dans notre engagement à rendre l’expérience de retour plus rapide, plus simple et plus fiable pour nos clients”, a déclaré Patrick Nommensen, président des initiatives stratégiques chez TikTok Shop.

Pour les vendeurs de TikTok Shop, ce partenariat se traduit par une réduction de la fraude liée aux retours, un renouvellement plus rapide des stocks et une expérience de retour qui favorise la fidélisation, a déclaré David Sobie, cofondateur et directeur général de Happy Returns. Happy Returns utilise un outil d’IA pour détecter les retours frauduleux en signalant les colis suspects, en analysant leur contenu et en les transmettant pour un contrôle final par des humains, qui peuvent vérifier la fraude et bloquer le remboursement.