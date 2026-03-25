UPS ouvre un centre logistique de 100 millions de dollars à Taïwan pour répondre à la demande du boom technologique

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United Parcel Service

UPS.N a ouvert mercredi un nouveau centre logistique de 100 millions de dollars à Taïwan, son plus grand dans la région Asie-Pacifique, surfant sur une vague de demande de la part des entreprises technologiques.

Taïwan abrite TSMC 2330.TW , le premier fabricant mondial de puces en sous-traitance et principal fournisseur de semi-conducteurs avancés à l'origine de l'essor des technologies d'intelligence artificielle.

UPS a déclaré que le site de Taoyuan, dans le nord de Taïwan, à proximité du plus grand aéroport international de l'île, sera également utilisé par Applied Materials AMAT.O , le plus grand fabricant américain d'équipements de semi-conducteurs, comme centre de distribution en Asie.

"Environ 80 % du fret est de haute technologie", a déclaré Lauren Zhao, présidente d'UPS Asia Pacific Supply Chain Solutions and Freight Forwarding, aux journalistes présents sur le nouveau site.

"Tout le monde sait que l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs est la plus avancée au monde, et les processus de fabrication liés à l'industrie des semi-conducteurs sont également des domaines dans lesquels Taïwan est à la pointe du progrès", a-t-elle ajouté.

UPS n'opère actuellement qu'à partir de l'aéroport de Taoyuan, mais son directeur général pour le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, Sam Hung, a déclaré que la société envisageait également des vols vers Kaohsiung, dans le sud du pays, en fonction de la demande des clients.

C'est à Kaohsiung que TSMC construit une nouvelle grande usine dans le cadre du développement d'un pôle de semi-conducteurs dans le sud de Taïwan.