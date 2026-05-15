La Bourse de Paris rattrapée par les craintes inflationnistes

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse vendredi, les craintes inflationnistes revenant sur le devant de la scène, car la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping n'a pas apaisé les préoccupations liées au conflit au Moyen-Orient.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en recul de 1,60%, pour s'établir à 7.952,55 points. La veille, il avait gagné 0,93%, à 8.082,27 points.

La séance a été marquée par une forte aversion pour le risque "alors que les rendements obligataires mondiaux progressent sous l'effet des tensions inflationnistes après les discussions Trump-Xi et la publication d'indicateurs d'inflation particulièrement élevés aux Etats-Unis cette semaine", a résumé Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

En effet, "la très attendue rencontre Trump-Xi n'a pas permis de produire suffisamment de progrès pour améliorer le sentiment concernant la Chine ou les risques" au Moyen-Orient, "laissant les valeurs cycliques mondiales (sensibles à la conjoncture économique, NDLR) sans réel soutien", a expliqué Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Le président américain s'est contenté d'évoquer des propos encourageants de son homologue Xi Jinping, assurant que la Chine ne fournirait pas d'armes à Téhéran et qu'elle pourrait contribuer à la réouverture du stratégique détroit d'Ormuz.

Les valeurs industrielles, particulièrement sensibles au coût de l'énergie, ont terminé en forte baisse à la Bourse de Paris, ArcelorMittal s'inscrivant dernier du CAC 40, en chute de 5,02% à 52,24 euros.

Safran a perdu 4,17% à 271,40 euros, Alstom 4,05% à 17,05 euros, Stellantis 3,30% à 6,48 euros et Airbus a reculé de 2,93% à 167,68 euros.

- La technologie flanche -

Les valeurs technologiques ont terminé en nette baisse, sous l'effet de prises de bénéfices après avoir bénéficié d'un regain d'enthousiasme des investisseurs autour de la thématique de l'intelligence artificielle (IA) grâce à une saison de publications de résultats d'entreprises très appréciés.

STMicroelectronics a reculé de 4,22% à 52,83 euros et Soitec a perdu 2,53% à 148,05 euros.

- Le taux d'emprunt français grimpe -

Le taux d'intérêt de la dette française à échéance dix ans a frôlé vendredi les 3,82%, contre 3,66% jeudi à la clôture, de concert avec les taux d'emprunts des autres grandes puissances mondiales.

Fawad Razaqzada, analyste de marché chez Forex.com, explique cette flambée des rendements obligataires par le fait que "beaucoup d'espoirs reposaient sur la rencontre Trump-Xi, avec l'attente qu'elle puisse produire quelques annonces constructives — peut-être également sur l'Iran. (...) Mais cela ne s'est pas matérialisé".

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