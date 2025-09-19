 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UPS, Merck, FedEx... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 19/09/2025 à 14:54

(AOF) - FedEx

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a généré des revenus à 22,2 milliards de dollars contre 21,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation a augmenté sur un an, passant de 1,08 milliard de dollars à 1,19 milliard de dollars. Le BPA ressort à 3,46 dollars contre 3,21 dollars au premier trimestre 2024/2025. Sur ce trimestre, le résultat net s'élève à 820 millions de dollars contre 790 millions de dollars un an avant. La marge opérationnelle ajustée s'est accrue de 0,2 point à 5,8%.

Medtronic

Medtronic a reçu l'approbation de la Food & Drug Administration américaine pour Altaviva. Ce dispositif de neuromodulation tibiale implantable mini-invasif est inséré près de la cheville et doit permettre de traiter l'incontinence urinaire par impériosité. La société américaine estime que les problèmes de contrôle de la vessie touchent 43 millions d'adultes outre-Atlantique, dont 16 millions souffrent d'incontinence urinaire par impériosité.

Merck

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'Enflonsia pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncitial (VRS) chez les nouveaux-nés et les nourrissons lors de leur première saison de VRS. La recommandation du comité doit maintenant être examinée par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

UPS

UPS a annoncé hier avoir mis fin à son projet d'acquisition de la société mexicaine de livraison express et de logistique Estafeta, les deux entreprises n'ayant pas réussi à remplir toutes les conditions requises pour la conclusion de la transaction. L'entreprise postale américaine a informé de sa décision dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. En juillet 2024, UPS avait annoncé la conclusion d'un accord pour acquérir Estafeta.

Valeurs associées

FEDEX
231,440 USD NYSE +2,02%
MERCK
81,675 USD NYSE +0,17%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
84,820 USD NYSE -0,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 14:54:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

