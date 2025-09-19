UPS, Merck, FedEx... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - FedEx

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a généré des revenus à 22,2 milliards de dollars contre 21,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation a augmenté sur un an, passant de 1,08 milliard de dollars à 1,19 milliard de dollars. Le BPA ressort à 3,46 dollars contre 3,21 dollars au premier trimestre 2024/2025. Sur ce trimestre, le résultat net s'élève à 820 millions de dollars contre 790 millions de dollars un an avant. La marge opérationnelle ajustée s'est accrue de 0,2 point à 5,8%.

Medtronic

Medtronic a reçu l'approbation de la Food & Drug Administration américaine pour Altaviva. Ce dispositif de neuromodulation tibiale implantable mini-invasif est inséré près de la cheville et doit permettre de traiter l'incontinence urinaire par impériosité. La société américaine estime que les problèmes de contrôle de la vessie touchent 43 millions d'adultes outre-Atlantique, dont 16 millions souffrent d'incontinence urinaire par impériosité.

Merck

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'Enflonsia pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncitial (VRS) chez les nouveaux-nés et les nourrissons lors de leur première saison de VRS. La recommandation du comité doit maintenant être examinée par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

UPS

UPS a annoncé hier avoir mis fin à son projet d'acquisition de la société mexicaine de livraison express et de logistique Estafeta, les deux entreprises n'ayant pas réussi à remplir toutes les conditions requises pour la conclusion de la transaction. L'entreprise postale américaine a informé de sa décision dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. En juillet 2024, UPS avait annoncé la conclusion d'un accord pour acquérir Estafeta.