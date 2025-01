UPS: le rachat de l'allemand Frigo-Trans est bouclé information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 14:39









(CercleFinance.com) - UPS a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition de l'allemand Frigo-Trans et de sa société soeur BPL, une opération destinée à renforcer son positionnement sur le transport logistique de produits pharmaceutiques en Europe.



Initialement annoncé au mois de septembre, ce rachat va permettre au transporteur américain de solidifier sa flotte de véhicules à température contrôlée afin de satisfaire les besoins du secteur de la santé.



Les véhicules Frigo-Trans sont conçus pour transporter des produits à différentes plages de température, allant de la cryopréservation (-196 degrés celsius) au milieu ambiant (entre 15 et 25 degrés).



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.





