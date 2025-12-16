Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - La Commission européenne devrait proposer ce mardi de revoir les règles concernant l'interdiction de la commercialisation de nouveaux véhicules thermiques dans le bloc communautaire d'ici 2035, en autorisant jusqu'à 10% de véhicules non électriques après une pression intense de l'Allemagne, de l'Italie et du secteur automobile européen.

* KERING PRTP.PA a annoncé mardi avoir finalisé un accord de co-investissement avec le géant de l'investissement privé Ardian, à effet immédiat, portant sur un immeuble appartenant au groupe de luxe français et situé à New York, aux États-Unis.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé mardi renforcé son partenariat avec PTTEP et a signé un accord pour céder à ce dernier une participation indirecte de 9,998% dans le bloc SK408 en Malaisie.

Le géant pétrolier et gazier

a annoncé

dans un communiqué séparé la signature d'un contrat de vente d’électricité (PPA) avec Google GOOGL.O pour des data centers, toujours en Malaisie.

* SPIE SPIE.PA a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Worley Power Services pour un montant non dévoilé.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé avoir racheté à Amazon les droits de "March of Giants" à Amazon, dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée ce mardi.

* HAVAS HAVAS.AS a annoncé l'acquisition de Digizik pour un montant non dévoilé, marquant le lancement de Havas Play en Belgique.

* GSK GSK.L - L'autorité britannique de réglementation sanitaire a approuvé lundi un médicament du groupe pour une utilisation comme traitement d'appoint contre l'asthme chez les patients âgés de 12 ans et plus, ainsi que pour le traitement d'une affection inflammatoire chronique des sinus chez les adultes.

* ASTRAZENECA AZN.L , ROCHE ROG.S - La FDA, l'autorité de santé aux Etats-Unis, a approuvé l'Enhertu du laboratoire britannique et de son partenaire japonais Daiichi Sankyo

4568.T en association avec le médicament Perjeta du suisse Roche.

* HOLCIM HOLN.S a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans le fabricant péruvien de matériaux de construction Cementos Pacasmay CPACASC1.LM alors que le cimentier suisse cherche à étendre sa présence en Amérique du Sud.

* SHELL SHEL.L - Greg Gut, responsable des fusions chez Shell, a quitté la compagnie pétrolière après que le directeur général Wael Sawan et d'autres hauts dirigeants ont bloqué une proposition interne visant à racheter son concurrent BP BP.L cette année, rapporte mardi le Financial Times.

* THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY MICC.AS - Ben & Jerry's, la marque désormais détenue par The Magnum Ice Cream Company après la scission d'UNILEVER ULVR.L , a limogé le président de son conseil d'administration indépendant dans le cadre de nouvelles pratiques de gouvernance mises en place lundi. Les nouvelles règles limitent à neuf ans le mandat des membres du conseil.

