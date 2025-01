UPS: hausse de 11% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - UPS publie un BPA non GAAP en hausse de 11,3% à 2,75 dollars au titre du quatrième trimestre 2024, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée de 12,3% pour un chiffre d'affaires de 25,3 milliards, en augmentation de 1,5% par rapport à la même période en 2023.



Affichant sur l'ensemble de 2024 une marge d'exploitation ajustée d'environ 9,8% pour un chiffre d'affaires de 91,1 milliards de dollars, le logisticien et transporteur de colis vise une marge de l'ordre de 10,8% pour un CA d'environ 89 milliards en 2025.



Par ailleurs, UPS fait part d'une série de mesures stratégiques, parmi lesquelles une reconfiguration de son réseau aux Etats-Unis et un lancement d'initiatives pluriannuelles d'efficience visant à générer environ un milliard de dollars d'économies.





Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B 133,77 USD NYSE -1,23%