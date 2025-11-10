UPS et Fedex en baisse après l'interdiction des vols de MD-11 par la FAA

10 novembre - ** Les actions de la société de livraison United Parcel Service UPS.N en baisse de 3,3 % à 92,70 $, Fedex FDX.N en baisse de 1,8 % à 257,30 $

** La FAA a interdit aux avions MD-11 de voler samedi après l'accident d'un cargo UPS qui a tué au moins 14 personnes dans le Kentucky

** UPS a immobilisé 26 avions, soit environ 9% de sa flotte, et FDX a immobilisé 28 avions, soit 4%, d'une flotte de 700 avions

** Boeing BA.N soutient l'ordonnance de la FAA

** En incluant les mouvements de la séance, les actions d'UPS ont baissé de 26,5 % et celles de FDX de 8,5 % depuis le début de l'année