UPS: chiffre d'affaires en hausse au 3T et prévisions 2026 à nouveau relevées

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS a publié mardi un chiffre d'affaires en progression au troisième trimestre et relevé ses prévisions pour l'année entière, après l'avoir déja fait cet été.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe s'est élevé à 22,9 milliards de dollars (20,56 milliards d'euros), en hausse de 6,7%, contre 22,28 milliards anticipés par les analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg.

Dans le détail, l'activité a pogressé de 4,5 % sur le marché américain tandis qu'à l'international, elle a augmenté de 7,1 %. La division des solutions de chaîne d'approvisionnement a également évolué sur une tendance positive (+18,2 %), grâce à une croissance des activités de transit et de logistique, en particulier dans le secteur de la santé.

En revanche, le bénéfice net est ressorti en baisse sur un an, à 1,16 milliard de dollars, contre 1,31 milliard un an plus tôt et un consensus de 1,38 milliard.

Ce recul est notamment dû à une dépréciation d'actifs et des coûts de restructuration, tandis que l'an dernier à la même période, UPS avait enregistré plusieurs éléments exceptionnels.

En 2025, UPS avait passé un accord avec son plus gros client, Amazon, pour réduire le volume d'activité avec ce dernier de plus de 50% à terme.

Cette décision s'accompagne d'une réorganisation de son réseau qui devrait l'amener à fermer jusqu'à 10 % de ses centres, à réduire ses flottes de véhicules et d'avions et à diminuer ses effectifs.

Après 14.000 suppressions de postes déjà annoncées en 2023, UPS s'est engagé dans un grand plan de restructuration l'an dernier, qui a mené à la suppression de 48.000 postes, selon les chiffres dévoilés fin janvier.

Le groupe s'attend à réaliser trois milliards de dollars d'économies sur 2026.

Fort de la croissance de ses activités à plus forte valeur ajoutée, UPS a par ailleurs revu ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à la hausse, à "environ 92,6 milliards" de dollars, contre 91,2 milliards de dollars annoncés précédemment.

Il a aussi relevé sa prévision de bénéfice par action et hors éléments exceptionnels, toujours pour l'ensemble de l'année 2026, de 7,22 dollars auparavant "à environ 7,28" dollars.