UPS aux prises avec les livraisons à bas prix à l'approche des fêtes de fin d'année

par Lisa Baertlein et Ananta Agarwal

L'entreprise United Parcel Service

UPS.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice trimestriel ajusté, alors que les inquiétudes grandissent quant à la faiblesse persistante de la demande pour les envois lucratifs de nuit, à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Les analystes, en moyenne, s'attendent à ce que la plus grande entreprise de livraison au monde affiche un bénéfice ajusté de 1,63 $ par action lorsqu'elle publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché jeudi, selon les données de Refinitiv.

Ce résultat dépasserait largement le bénéfice ajusté du trimestre précédent ( ), mais n'apaiserait guère les inquiétudes concernant les résultats du quatrième trimestre, au cours duquel les volumes de colis montent généralement en flèche.

Les bénéfices à court terme de la société "pourraient être influencés par une demande de colis encore faible", a déclaré Brandon Oglenski, analyste chez Barclays, dans une note à l'intention des clients.

En effet, son rival FedEx a annoncé en septembre une forte baisse de son bénéfice trimestriel ajusté et a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après que ses clients aient continué à opter pour des services plus lents et moins chers au détriment d'options plus rapides et plus coûteuses.

Les remises d'UPS et de FedEx FDX.N pour attirer et retenir les clients se sont intensifiées au cours de cette année, même si les entreprises ont dévoilé des augmentations de surtaxe qui s'appliquent à plus de colis, ont déclaré les experts en tarification de l'industrie.

Les entreprises sont à la "recherche de revenus", a déclaré Mingshu Bates, responsable de l'analyse au sein du cabinet de conseil AFS Logistics.

Pendant ce temps, UPS remplit son réseau avec des livraisons à faible marge pour les détaillants à bas prix Temu PDD.O et Shein, liés à la Chine, ce qui a pesé sur les bénéfices du deuxième trimestre . De plus, UPS reprend les contrats du service postal des États-Unis qui ont fait baisser les bénéfices de FedEx ().

Amazon AMZN.O , qui représente environ 12 % des activités d'UPS, reste une menace parce qu'il livre davantage de ses propres colis, a déclaré l'analyste Oglenski de Barclays.

"Les pressions à long terme d'Amazon, la concurrence non syndiquée de FedEx et la croissance limitée des dividendes dessinent des perspectives relativement difficiles pour les actions d'UPS", a-t-il déclaré.