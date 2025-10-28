UPS affiche une baisse de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Parcel Service UPS.N a fait état d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, les réductions de coûts n'ayant pas réussi à compenser le coup porté par le changement de politique commerciale du président Donald Trump et la volonté de livrer moins de colis pour Amazon.com.

La plus grande entreprise de livraison de colis au monde a déclaré un bénéfice net ajusté de 1,48 milliard de dollars, soit 1,74 $ par action, pour les trois mois clos le 30 septembre, contre 1,50 milliard de dollars, soit 1,76 $ par action, un an plus tôt.