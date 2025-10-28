UPS a déjà supprimé 48 000 emplois depuis le début de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige pour dire qu'UPS a supprimé 48 000 emplois depuis le début de l'année, et non 34 000, dans le paragraphe 1 et le titre)
United Parcel Service UPS.N a déclaré mardi avoir supprimé 48 000 emplois depuis le début de l'année.
