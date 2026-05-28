Unusual Machines rebondit après l'annonce de négociations de financement, entraînant dans son sillage les autres entreprises du secteur des drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 mai - ** Les actions d'Unusual Machines UMAC.A ont bondi de 35,9% à 25,58 $ en pré-ouverture après que le WSJ a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers pour financer certaines entreprises de drones, dont UMAC

** L'article , citant des sources, indique que ces discussions, qui durent depuis plusieurs mois, pourraient déboucher sur un financement combinant dette et capitaux propres, ce qui pourrait donner au gouvernement une participation dans le capital

** Les autres sociétés du secteur des drones ont toutes progressé, emmenées par Red Cat RCAT.O en hausse de 13%, Kratos Defense KTOS.O en hausse de 8,2%, AeroVironment

AVAV.O en hausse de 7,3%, AEVEX AVEX.N en hausse de 3,3% et Swarmer SWMR.O en hausse de 7,5%

** La domination dans le domaine des drones a été identifiée comme une priorité présidentielle majeure dans la demande de budget de défense de 1 500 milliards de dollars du président Trump pour l'exercice 2027

** Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. La Maison Blanche, le Pentagone et l'UMAC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Les cinq analystes couvrant UMAC attribuent à l'action une note "acheter" ou "acheter fortement", et leur objectif de cours médian est de 25,00 $, selon les données de LSEG

** L'action UMAC a bondi d'environ 47,8% depuis le début de l'année, dépassant largement la hausse de 9,9% de l'indice S&P 500 .SPX