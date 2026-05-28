L'assistant de l'acteur Matthew Perry condamné à 41 mois de prison

L'acteur américain Matthew Perry

L'assistant personnel qui a injecté à ‌l'acteur américain Matthew Perry une dose mortelle de kétamine, un anesthésique parfois utilisé pour ​traiter la dépression, a été condamné mercredi à 41 mois de prison.

Ce verdict vient clore la série de poursuites judiciaires engagées contre cinq personnes ayant reconnu avoir joué ​un rôle dans la mort de la star, connue principalement pour son rôle dans la série télévisée à ​succès des années 1990 "Friends".

Le rapport d’autopsie avait conclu ⁠que l'acteur était mort des "effets aigus de la kétamine", d’autres facteurs, dont ‌une maladie cardiaque et la noyade, ayant également contribué au décès.

Kenneth Iwamasa, l'assistant de Matthew Perry, qui avait découvert l'acteur sans vie dans ​un jacuzzi à son domicile ‌de Los Angeles en octobre 2023, était accusé de lui ⁠avoir injecté de la kétamine, à sa demande, avant de quitter les lieux pour faire des courses.

"Je suis vraiment désolé envers vous tous", a déclaré Kenneth Iwamasa devant ⁠le tribunal, en ‌se tournant vers la famille Perry. "Je suis profondément désolé d’avoir commis des ⁠actes illégaux que je regretterai toute ma vie. Je porterai ce poids jusqu’à ‌ma mort."

Keith Morrison, le beau-père de Matthew Perry, a été le seul ⁠membre de la famille à prendre la parole au tribunal. ⁠Il a déclaré que ‌Kenneth Iwamasa avait choisi de vivre "comme un roi" dans la maison de l'acteur plutôt ​que de signaler sa dépendance croissante à ‌la kétamine.

"Vous vouliez le contrôle, le contrôle sur Matthew et tout ce qu’il possédait", a déclaré Lisa Ferguson, ​gestionnaire des affaires et exécutrice testamentaire de Matthew Perry. "Vous êtes le monstre qui l’a tué."

Deux médecins, un trafiquant de drogue et un intermédiaire qui avait ⁠aidé Matthew Perry à se procurer de la kétamine avaient déjà été condamnés dans cette affaire. Jasveen Sangha, une trafiquante surnommée la "reine de la kétamine", a écopé de la peine la plus lourde, soit 15 ans de prison.

(Matt Silverstein, Lisa Richwine et Erica Stapleton à Los Angeles; avec la contribution de Andrew Ha; version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)