Universal va lancer la construction de son premier parc d'attractions européen au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Comcast CMCSA.O va bientôt lancer la construction de son premier parc à thème et complexe hôtelier Universal en Europe, a annoncé mercredi le gouvernement britannique. Le conglomérat américain des médias s'est engagé à investir plus de 5 milliards de livres sterling (soit 6,72 milliards de dollars) dans ce projet.

Le parc à thème situé dans le Bedfordshire, baptisé "Universal United Kingdom Resort", devrait créer 28.000 emplois entre la phase de construction et l'exploitation, et stimuler l'économie britannique de près de 50 milliards de livres sterling.

Voici quelques détails supplémentaires sur le projet:

* Au-delà de l'engagement de 5 milliards de livres sterling prévu pendant la période de construction de cinq ans, Comcast investira également 1 milliard de livres sterling supplémentaires au cours des dix premières années d'exploitation.

* Le gouvernement britannique soutiendra le projet par un investissement de 1,3 milliard de livres sterling dans les infrastructures locales, notamment l’amélioration des liaisons de transport pour les résidents locaux et touristes.

* Le parc représente l’un des plus gros investissements jamais réalisés dans le secteur du tourisme au Royaume-Uni, a déclaré le gouvernement.

* Comcast, qui détient les franchises cinématographiques Jurassic Park et Retour vers le futur ainsi que les licences des parcs à thème Harry Potter, a dévoilé l'année dernière ses plans

pour le parc britannique.

* Les plans de la société pour le site comprennent plusieurs zones thématiques, un hôtel de 500 chambres et un complexe dédié au commerce, à la restauration et au divertissement.

(1$ = 0,7444 livre)