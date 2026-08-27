Universal Studios Japan va investir jusqu'à 1,88 milliard de dollars dans son expansion, selon le Nikkei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Universal Studios Japan s'apprête à entreprendre un vaste projet d'agrandissement, dont le montant total des investissements devrait se situer entre 200 et 300 milliards de yens (1,26 à 1,88 milliard de dollars), a rapporté vendredi le journal Nikkei.

Universal Japan prévoit d’utiliser un terrain de 60 000 mètres carrés adjacent au parc d’attractions pour construire de nouvelles attractions, ce qui marquera la première extension du site depuis son ouverture en 2001, précise l’article.

Universal Japan vise à porter sa fréquentation annuelle au-delà des 16 millions de visiteurs actuels – un chiffre qui représente déjà le plus élevé parmi les parcs d’attractions du pays –, à mesure que le nombre de touristes étrangers visitant le Japon augmente, a précisé le Nikkei.

Le Nikkei a ajouté qu’Universal Japan étendrait son domaine sur l’ancien site de l’usine Nippon Steel 5401.T , situé au nord de sa propriété actuelle, l’exploitant du parc devant signer un contrat de bail avec la municipalité d’Osaka vers 2028 pour la partie du site appartenant à la ville.

Comcast CMCSA.O , la société mère d’Universal, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 159,2600 yens)