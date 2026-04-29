Universal Music va réduire sa participation dans Spotify et renforcer ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 20:20
Universal Music Group a annoncé son intention de céder la moitié de sa participation dans Spotify, avec pour objectif principal de financer un doublement de son programme de rachat d'actions. Une partie des fonds issus de cette opération sera également redistribuée aux artistes, conformément aux engagements pris par le groupe. Cette décision intervient dans un contexte de pression de l'investisseur Bill Ackman, qui avait proposé une offre de 64 milliards de dollars en suggérant une cession totale de cette participation.
Le conseil d'administration a toutefois choisi de suivre une approche autonome, en définissant ses propres modalités de cession plutôt que de redistribuer directement les fonds aux actionnaires. Cette stratégie permet aussi de respecter la "clause Taylor Swift", qui impose le partage des revenus issus de Spotify avec les artistes. En parallèle, Universal Music prévoit de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, soumis à l'approbation des actionnaires, portant à un niveau doublé l'enveloppe globale autorisée.
Sur le plan financier, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 2,9 milliards d'euros, stable en données publiées mais en hausse de 8,1% à taux de change constants. L'EBITDA ajusté a reculé de 3,8% à 636 millions d'euros, mais progresse de 3,9% à taux de change constants. Parmi les principaux contributeurs aux ventes figurent BTS, Taylor Swift, Morgan Wallen, Olivia Dean ainsi que la bande originale de K-Pop Demon Hunters.
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