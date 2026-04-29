 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Universal Music va réduire sa participation dans Spotify et renforcer ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 20:20

Le groupe musical ajuste sa stratégie financière en cédant une partie de ses parts dans la plateforme de streaming, tout en augmentant ses rachats d'actions et en maintenant ses engagements envers les artistes.

Universal Music Group a annoncé son intention de céder la moitié de sa participation dans Spotify, avec pour objectif principal de financer un doublement de son programme de rachat d'actions. Une partie des fonds issus de cette opération sera également redistribuée aux artistes, conformément aux engagements pris par le groupe. Cette décision intervient dans un contexte de pression de l'investisseur Bill Ackman, qui avait proposé une offre de 64 milliards de dollars en suggérant une cession totale de cette participation.

Le conseil d'administration a toutefois choisi de suivre une approche autonome, en définissant ses propres modalités de cession plutôt que de redistribuer directement les fonds aux actionnaires. Cette stratégie permet aussi de respecter la "clause Taylor Swift", qui impose le partage des revenus issus de Spotify avec les artistes. En parallèle, Universal Music prévoit de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, soumis à l'approbation des actionnaires, portant à un niveau doublé l'enveloppe globale autorisée.

Sur le plan financier, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 2,9 milliards d'euros, stable en données publiées mais en hausse de 8,1% à taux de change constants. L'EBITDA ajusté a reculé de 3,8% à 636 millions d'euros, mais progresse de 3,9% à taux de change constants. Parmi les principaux contributeurs aux ventes figurent BTS, Taylor Swift, Morgan Wallen, Olivia Dean ainsi que la bande originale de K-Pop Demon Hunters.

Dividendes

Valeurs associées

UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,380 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank