Universal Music décroche la mauvaise note du jour

Le marché n'avait qu'une envie ce vendredi, monter. La tech s'en est chargée, Aixtron en tête, sur un simple retour d'appétit pour l'IA venu d'Asie. Les semestriels ont fait le reste, souriants pour Euronext, Engie et Saint-Gobain, nettement moins pour Fugro et Melrose. Universal Music, lui, laisse près d'un quart de sa valeur en une séance.

Actions en hausse :

Aixtron ( 9%) : prend la tête du rebond technologique européen, dans le sillage des valeurs asiatiques où la demande sur les titres liés à l'IA s'est redressée en fin de semaine. Le compartiment tech du STOXX 600 gagne 2,2% et hisse l'indice à un sommet historique, un mouvement d'ensemble qui emporte aussi Nokia, Aixtron, Soitec et ASML sans actualité propre à aucun.

Bachem ( 7%) : rassure avec des résultats semestriels publiés jeudi, le chiffre d'affaires progressant de 4,3% à 326,4 MCHF et les perspectives 2026 confirmées entre 35% et 40% de croissance en monnaies locales. Le fournisseur suisse des peptides convainc aussi par des investissements moins lourds que redouté, la compression des marges liée à la montée en cadence du bâtiment K restant dans les clous.

Saint-Gobain ( 5%) : encaisse un bénéfice net et un EBITDA en repli, mais le marché ne retient que la reprise de la croissance interne au 2e trimestre, visible dans toutes les régions. Le numéro un mondial de l'habitat durable confirme ses objectifs 2026 et lève les doutes sur sa trajectoire annuelle.

Engie ( 4%) : dépasse les attentes au 1er semestre grâce au négoce de gaz et aux réseaux électriques, qui tirent le résultat opérationnel vers le haut. L'énergéticien français en profite pour relever ses objectifs financiers 2026.

Euronext ( 4%) : signe un 2e trimestre nettement au-dessus des attentes, avec un BPA ajusté en hausse de près de 20% et un EBITDA ajusté en progression de 21% pour une marge supérieure à 66%. L'opérateur boursier paneuropéen croît à deux chiffres sur tous ses segments, porté par le rebond des introductions en Bourse.

Actions en baisse :

Universal Music (-23%) : voit son bénéfice reculer au 1er semestre malgré un chiffre d'affaires en hausse de 13,3%, porté par la revalorisation des tarifs du streaming. La major néerlandaise paie une compression des marges que la dynamique des revenus ne parvient pas à faire oublier.

Fugro (-8%) : déçoit avec ses résultats du 1er semestre publiés ce matin, dans un secteur toujours chahuté par les vents contraires sur l'éolien offshore. Le spécialiste néerlandais de la géo-donnée pâtit surtout des perspectives communiquées au marché.

Melrose Industries (-7%) : publie un semestre en demi-teinte, le bénéfice net reculant malgré un chiffre d'affaires en hausse, avec en prime un surcoût lié à un incident industriel. La maison mère de GKN Aerospace suspend son programme de rachat d'actions, ce qui achève de refroidir les investisseurs.

Puma (-5%) : limite pourtant sa perte d'exploitation trimestrielle mieux que prévu, mais le recul marqué du chiffre d'affaires et des pertes qui s'installent inquiètent en pleine restructuration. Les économies du programme d'efficacité et les remboursements de droits de douane américains ne suffisent pas à rassurer sur la trajectoire de l'équipementier allemand.

Orange (-3%) : subit la cession accélérée de 66,5 millions de titres par Bpifrance, soit environ 2,5% du capital, dans le cadre d'une rotation de portefeuille de la banque publique. L'opérateur tricolore encaisse mécaniquement ce flux vendeur en séance.

Pearson (-3%) : recule après des résultats semestriels marqués par un bénéfice net en baisse malgré un chiffre d'affaires en progression. Le spécialiste britannique de l'édition et de la formation a beau se dire en bonne voie sur ses objectifs de croissance grâce à l'apprentissage virtuel, la contraction des profits suffit à décevoir.