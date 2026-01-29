Universal Investment rachète une ManCo suédoise

Universal Investment va acquérir FCG Fonder AB à son unique actionnaire Advisense.

FCG Fonder est l’une des principales management companies (ManCo) en Suède, avec 4,6 milliards d’euros d’actifs sous administration. Créée en 2014, la société est basée à Stockholm et est considérée comme l’un des principaux prestataires de services de fonds pour les OPCVM et les fonds spéciaux (Specialfonder), soutenant à la fois les gestionnaires d’actifs et les investisseurs institutionnels dans les pays nordiques.

Universal Investment Group, qui supervise plus de 1.400 milliards d’euros d’actifs, a ouvert un simple bureau à Stockholm en 2022. L’acquisition de FCG Fonder permet d’accélérer sa stratégie de développement en Europe du Nord, en ajoutant une société de gestion suédoise entièrement agréée qui gère environ 50 fonds domiciliés en Suède.

L’opération, qui est soumise à l’approbation du régulateur suédois FInanzinspektionen, doit être finalisée au premier semestre 2026.

Laurence Marchal