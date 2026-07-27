Universal Health Services revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 en raison des incertitudes liées au remboursement par Medicaid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, invoquant des modifications des modalités de remboursement liées à certains programmes de paiements complémentaires de Medicaid, ce qui a entraîné une chute de près de 8 % de son cours en bourse lors des échanges après clôture.

Les programmes de paiements complémentaires de Medicaid offrent aux hôpitaux des remboursements supérieurs aux tarifs standard de Medicaid et contribuent à financer les soins prodigués aux patients à faibles revenus.

Voici quelques détails:

* Cette annonce intervient dans un contexte d’incertitude concernant les subventions renforcées de l’Affordable Care Act, dont l’expiration a laissé davantage de patients sans assurance et suscité des inquiétudes quant à la hausse des coûts des soins non rémunérés pour les hôpitaux américains.

* La société, dont le siège se trouve à King of Prussia, en Pennsylvanie, prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’exercice compris entre 22,28 et 23,65 dollars par action, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s’élevaient à 22,64–24,52 dollars.

* HCA Healthcare HCA.N , un concurrent de plus grande envergure, a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels au début du mois, invoquant une augmentation du nombre de patients non assurés, due en grande partie à ceux qui ont renoncé à leur couverture dans le cadre des plans ACA ou “Obamacare”.

* Les admissions trimestrielles ajustées, toutes structures confondues, d’Universal Health ont augmenté de 2,9 % dans ses hôpitaux de soins aigus au cours du deuxième trimestre, tandis que les admissions dans les établissements de santé mentale ont progressé de 0,5 %.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 5,98 dollars par action pour le deuxième trimestre, légèrement supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 5,96 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires net trimestriel a progressé de 8,3 % pour atteindre 4,64 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 4,58 milliards de dollars.