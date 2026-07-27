 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Universal Health Services revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 en raison des incertitudes liées au remboursement par Medicaid
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 23:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, invoquant des modifications des modalités de remboursement liées à certains programmes de paiements complémentaires de Medicaid, ce qui a entraîné une chute de près de 8 % de son cours en bourse lors des échanges après clôture.

Les programmes de paiements complémentaires de Medicaid offrent aux hôpitaux des remboursements supérieurs aux tarifs standard de Medicaid et contribuent à financer les soins prodigués aux patients à faibles revenus.

Voici quelques détails:

* Cette annonce intervient dans un contexte d’incertitude concernant les subventions renforcées de l’Affordable Care Act, dont l’expiration a laissé davantage de patients sans assurance et suscité des inquiétudes quant à la hausse des coûts des soins non rémunérés pour les hôpitaux américains.

* La société, dont le siège se trouve à King of Prussia, en Pennsylvanie, prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’exercice compris entre 22,28 et 23,65 dollars par action, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s’élevaient à 22,64–24,52 dollars.

* HCA Healthcare HCA.N , un concurrent de plus grande envergure, a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels au début du mois, invoquant une augmentation du nombre de patients non assurés, due en grande partie à ceux qui ont renoncé à leur couverture dans le cadre des plans ACA ou “Obamacare”.

* Les admissions trimestrielles ajustées, toutes structures confondues, d’Universal Health ont augmenté de 2,9 % dans ses hôpitaux de soins aigus au cours du deuxième trimestre, tandis que les admissions dans les établissements de santé mentale ont progressé de 0,5 %.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 5,98 dollars par action pour le deuxième trimestre, légèrement supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 5,96 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires net trimestriel a progressé de 8,3 % pour atteindre 4,64 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 4,58 milliards de dollars.

Valeurs associées

HCA HEALTHCARE
389,390 USD NYSE +1,88%
UNIV HEALTH SERV-B
159,250 USD NYSE +2,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,65 -0,18%
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Or
4 042,56 -0,84%
EUR/USD SPOT
1,13645 -0,08%
TOTALENERGIES
74,38 -2,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank