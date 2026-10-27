Universal Health Services recule après avoir mis en garde contre l'impact de Medicaid

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27 octobre - ** L'action d'Universal Health Services

UHS.N recule de 5% à 168,5 dollars en séance prolongée

** UHS prévient que les modifications apportées aux programmes Medicaid pourraient avoir un impact significatif sur ses résultats d'exploitation futurs

** La société indique que les nouvelles conditions d’éligibilité à Medicaid devraient entraîner une baisse du nombre d’adhérents et des dépenses liées à ce programme, ce qui réduirait son chiffre d’affaires et augmenterait le volume de soins non rémunérés dispensés dans ses établissements

** La société indique que la hausse des coûts d’emprunt a entraîné une augmentation des charges d’intérêts et une réduction du flux de trésorerie disponible; de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourraient nuire aux résultats et aux flux de trésorerie futurs

** Affiche un bénéfice par action ajusté de 5,22 dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 5,16 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires de 4,73 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 4,71 milliards de dollars

** Par ailleurs, HCA Healthcare HCA.N , un concurrent de plus grande envergure, a également annoncé des résultats stables pour 2027 en raison de la baisse des remboursements Medicaid et de l’augmentation du nombre de patients non assurés

** L'action UHS a perdu 18.6% depuis le début de l'année