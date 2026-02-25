Universal Health Services manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'une baisse de la demande de soins médicaux

L'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a manqué ses prévisions de résultats trimestriels mercredi, pénalisé par des admissions plus faibles que prévu.

Les actions de la société étaient en baisse de 1,3 % dans les échanges après bourse.

Les subventions accordées dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act ou Obamacare) expirant cette année, les hôpitaux devraient être confrontés à une baisse du nombre de patients pour les chirurgies électives, les visites préventives et les diagnostics, ainsi qu'à une augmentation des coûts médicaux liés au traitement d'un plus grand nombre de patients non assurés.

Son plus grand concurrent, HCA Healthcare HCA.N , a déclaré qu'elle prévoyait une baisse d'environ 30 % de l'utilisation par les personnes qui n'ont plus de couverture par rapport à l'époque où elles bénéficiaient d'une assurance maladie dans le cadre des plans ACA.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, l'opérateur hospitalier basé à King of Prussia, en Pennsylvanie, a déclaré un bénéfice ajusté de 5,88 $ par action, inférieur aux estimations des analystes de 5,90 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les admissions trimestrielles ajustées à établissements comparables sont restées inchangées dans ses hôpitaux de soins aigus au cours du trimestre, tandis que les admissions dans les établissements de soins de santé comportementale ont augmenté de 1,8 %.

Les recettes nettes ont augmenté de 9.1 % pour atteindre 4,49 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 4,50 milliards de dollars.

La société prévoit également que les recettes nettes pour 2026 se situeront entre 18,42 et 18,79 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 18,25 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 22,64 et 24,52 dollars par action, contre des estimations de 23,49 dollars.