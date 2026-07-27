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Universal Health Services en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfice pour l'exercice fiscal
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 23:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** L'action de l'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N recule de 7,1% à 154 dollars en séance prolongée

** La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les ramenant à une fourchette comprise entre 22,28 et 23,65 dollars par action, contre une prévision antérieure de 22,64 à 24,52 dollars par action

** La société indique que ces prévisions révisées reflètent les changements apportés aux programmes de paiements complémentaires de Medicaid, qui offrent aux hôpitaux des remboursements supérieurs aux taux de remboursement standard de Medicaid et contribuent à financer les soins prodigués aux patients à faibles revenus

** UHS a annoncé un bénéfice ajusté de 5,98 dollars par action pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’établissaient à 5,96 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires net a progressé de 8,3% pour atteindre 4,64 milliards de dollars, contre 4,25 milliards de dollars au même trimestre de l'année dernière, dépassant les estimations de 4,58 milliards de dollars

** L'action UHS a perdu 26% depuis le début de l'année

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