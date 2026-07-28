Universal Health recule après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices

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28 juillet -

** Le titre de l'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a reculé de 3,9 % à 153,10 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Lundi, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel , les ramenant à une fourchette comprise entre 22,28 et 23,65 dollars par action, contre une fourchette précédente de 22,64 à 24,52 dollars par action

** La société a invoqué des modifications des modalités de remboursement liées à certains programmes de paiements complémentaires de Medicaid

** Cette révision à la baisse intervient alors que l’expiration des subventions renforcées prévues par l’Affordable Care Act laisse davantage de patients sans couverture d’assurance, ce qui suscite des inquiétudes quant aux coûts des soins non rémunérés pour les hôpitaux américains

** Le bénéfice ajusté de la société s’est établi à 5,98 dollars par action au deuxième trimestre, contre une prévision moyenne des analystes de 5,96 dollars par action

** À la suite de ces résultats, au moins trois sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre, selon les données compilées par LSEG

** Sur 22 sociétés de courtage, 9 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 12 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 198,5 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 27 % depuis le début de l’année