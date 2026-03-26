Unity Software progresse grâce à des résultats préliminaires optimistes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions du fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N ont bondi de 12,5 % à 19,27 $ après la cloche

** La société annonce un chiffre d'affaires préliminaire pour le T1 2026 compris entre 505 millions et 508 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 488,9 millions de dollars - données compilées par LSEG

** L'Ebitda ajusté du T1 préliminaire se situe entre 130 et 135 millions de dollars, contre une estimation de 108,91 millions de dollars

** La société annonce qu'elle mettra fin au réseau d'annonces ironSource à compter du 30 avril et qu'elle a engagé un banque conseil pour l'assister dans la cession de son activité d'édition de jeux Supersonic

** Les actions ont baissé de 61,2 % depuis le début de l'année