Unity Software progresse après l'extension de son partenariat avec Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions du fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N augmentent de 7,6 % à 23,69 $ en pré-marché

** La société étend son partenariat pluriannuel avec Meta Platforms META.O pour sa plateforme de réalité virtuelle

** L'accord permettra aux développeurs de réalité virtuelle de continuer à développer et à déployer des applications et des jeux sur la plateforme de Meta

** Les actions d'U ont bondi de plus de 13 % le 27 mars après des résultats préliminaires positifs pour le premier trimestre ** Plus tôt cette année, les actions des sociétés de jeux vidéo ont plongé après que Google GOOGL.O d'Alphabet a déployé son modèle d'IA pour créer des mondes numériques interactifs à l'aide de simples invites

** À la dernière clôture, l'action U est en baisse de 50,2 % depuis le début de l'année