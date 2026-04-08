 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unity Software progresse après l'extension de son partenariat avec Meta
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions du fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N augmentent de 7,6 % à 23,69 $ en pré-marché

** La société étend son partenariat pluriannuel avec Meta Platforms META.O pour sa plateforme de réalité virtuelle

** L'accord permettra aux développeurs de réalité virtuelle de continuer à développer et à déployer des applications et des jeux sur la plateforme de Meta

** Les actions d'U ont bondi de plus de 13 % le 27 mars après des résultats préliminaires positifs pour le premier trimestre ** Plus tôt cette année, les actions des sociétés de jeux vidéo ont plongé après que Google GOOGL.O d'Alphabet a déployé son modèle d'IA pour créer des mondes numériques interactifs à l'aide de simples invites

** À la dernière clôture, l'action U est en baisse de 50,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,0700 USD NASDAQ +4,13%
META PLATFORMS
601,4200 USD NASDAQ +4,96%
UNITY SOFTWARE
23,075 USD NYSE +4,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank