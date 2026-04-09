FedEx conclut un accord salarial provisoire avec les pilotes après des années de négociations

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FedEx FDX.N et un syndicat représentant plus de 5.000 de ses pilotes ont conclu un accord de principe mercredi, ouvrant la voie à des augmentations de salaires après des années de négociations.

La direction de FedEx et l'Air Line Pilots Association (ALPA) sont en pourparlers depuis mai 2021.

Selon l'accord de principe , les salaires horaires des pilotes augmenteraient d'environ 40 % en 2026, puis de 3 % par an de 2028 à 2030, a indiqué le syndicat.

Les commandants de bord recevraient également jusqu'à 150 000 dollars de salaire rétroactif manqués pendant les négociations, tandis que les copilotes recevraient jusqu'à 102 500 dollars.

"L'accord de principe sera ensuite présenté au conseil exécutif principal de FedEx pour examen", a déclaré le syndicat, ajoutant que l 'accord avait été conclu lors de négociations supervisées par le National Mediation Board (Conseil national de médiation).

FedEx, qui exploite la plus grande flotte aérienne de fret au monde avec 390 avions-cargos et 313 avions à turbopropulseurs, a confirmé l'accord de principe avec son syndicat de pilotes .

En 2023 , les pilotes de la compagnie de livraison avaient rejeté de justesse un accord de principe qui prévoyait une augmentation de salaire de 30 % et une amélioration des prestations de retraite, en raison des préoccupations des jeunes pilotes concernant l'externalisation.