Unity en légère hausse ; Raymond James lance sa couverture avec une note “en ligne avec le marché”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Les actions de Unity Software U.N , fabricant de logiciels de jeux vidéo, progressent de 0,4 % à 28,4 $

** Raymond James lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »

** La société de courtage indique que le moteur de Unity reste largement utilisé dans le développement de jeux mobiles, indépendants et de milieu de gamme, ce qui soutient la base de revenus de Create

** Le dernier moteur de la société, Unity 6, “représente un virage délibéré vers la stabilité et la prévisibilité plutôt que vers la rapidité d’ajout de fonctionnalités, ce qui contribue à restaurer la confiance des développeurs après les perturbations antérieures” – Raymond James

** La société de courtage indique que les premiers résultats montrent “des améliorations mesurables des résultats pour les annonceurs et une forte progression des marges”

** Sur 28 sociétés de courtage, 20 attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et huit la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 37 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 36,1 % depuis le début de l’année