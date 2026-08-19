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Unitree s'envole pour ses débuts à la Bourse de Shanghai
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 07:30
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Le fabricant chinois de robots Unitree voit son action presque sextupler lors de sa première séance à Shanghai. Cette introduction spectaculaire confirme l'engouement des investisseurs pour la robotique chinoise.

L'action Unitree s'échangeait autour de 900 yuans ( 600%) en séance sur le STAR Market, contre un prix d'introduction de 150,8 yuans. Le titre a même brièvement été multiplié par sept à l'ouverture, en touchant 1 100 yuans. Le groupe a levé environ 900 million dollars lors de son introduction en Bourse, avec le placement d'environ 10% du capital.

Unitree s'est fait connaître dans le monde grâce à ses robots capables de courir, danser ou pratiquer les arts martiaux. L'entreprise est présentée comme le premier fabricant mondial de robots humanoïdes en termes de ventes. Contrairement à nombre de ses concurrents, Unitree est déjà rentable, même si les usages commerciaux de ses robots restent limités. La société a pour rivaux médiatisés Boston Dynamics, la société américaine détenue par Hyundai Motor, mais aussi Tesla.

La flambée du cours est liée à l'appétit suscité par la technologique robotique alors que l'IA explose, mais aussi aux espoirs d'un vaste soutien de Pékin à une industrie jugée stratégique dans la compétition technologique avec les Etats-Unis. Unitree compte parmi ses bailleurs de fonds de grands noms chinois comme Tencent, Alibaba et DeepSeek. A ce stade, le fondateur Wang Xingxing conserve environ un cinquième du capital de l'entreprise.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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