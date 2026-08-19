Unitree fait une entrée remarquée à Shanghai, une étape importante pour le secteur chinois de la robotique humanoïde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture et mise au point) par Samuel Shen et Eduardo Baptista

Les actions d’Unitree

688836.SS , le fabricant de robots humanoïdes le plus connu de Chine, ont vu leur cours multiplié par près de six lors de leur entrée en bourse à Shanghai, marquant ainsi un tournant historique pour le secteur de la robotique du pays, devenu un terrain d’affrontement clé dans la guerre technologique sino-américaine.

Bien qu’Unitree, qui est en concurrence avec Boston Dynamics (filiale du groupe Hyundai Motor) et Tesla TSLA.O , ne soit pas le premier fabricant chinois de robots humanoïdes à entrer en bourse, son introduction devrait donner le ton à une multitude d’autres concurrents qui s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché.

En début de séance, l’action s’échangeait à 900 yuans sur le STAR Market, marché dédié aux technologies, contre un prix d’introduction en bourse de 150,8 yuans. Elle a quelque peu cédé du terrain après avoir ouvert à son plus haut niveau de la journée, à 1.100 yuans.

Le plus grand fabricant mondial de robots humanoïdes en termes de chiffre d'affaires, qui a levé environ 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse la semaine dernière, a attiré l'attention du monde entier grâce à ses robots capables de courir, de danser et de pratiquer les arts martiaux.

Contrairement à la plupart de ses concurrents, il est également rentable, même si peu de ses robots sont utilisés dans des applications commerciales.

Les investisseurs sont également attirés par le soutien apparent dont bénéficie Unitree de la part de l’État, alors que la Chine cherche à prendre le dessus sur les États-Unis dans le domaine technologique et encourage le développement de ce secteur.

Son fondateur, Wang Xingxing, a occupé une place très convoitée au premier rang lors d’un sommet réunissant des dirigeants d’entreprises technologiques organisé par le président chinois Xi Jinping au début de l’année dernière, et la start-up bénéficie également du soutien de certaines des entreprises technologiques les plus influentes de Chine, notamment Tencent 0700.HK , Alibaba 9988.HK et DeepSeek.

« C’est un acteur de premier plan, et son caractère unique justifie des valorisations élevées », a déclaré Yan Kai, capital-risqueur et associé chez Ivy Capital à Shanghai.

« Son prix est dicté par des considérations politiques et économiques, plutôt que par des modèles d’évaluation. »

Cette introduction en bourse coïncide avec l’ouverture de la World Robot Conference à Pékin, où des centaines d’entreprises, principalement chinoises, lanceront de nouveaux produits et présenteront des avancées sur lesquelles le gouvernement mise pour pallier la pénurie de main-d’œuvre causée par la crise démographique chinoise.

Environ 10 % des actions d’Unitree ont été vendues lors de l’introduction en bourse et Wang continue de détenir environ un cinquième de la société. Cette entrée en bourse a propulsé sa fortune personnelle à plus de 12 milliards de dollars sur le papier.

(1 dollar = 6,7420 yuans chinois)