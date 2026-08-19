Unitree fait une entrée en fanfare à la Bourse de Shanghai : une étape importante pour le secteur chinois de la robotique humanoïde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action Unitree a été multiplié par plus de cinq

* L'entreprise est rentable bien que peu de ses robots soient utilisés dans des environnements commerciaux

* Elle bénéficie du soutien de grandes entreprises technologiques, tant du secteur privé que public

* Cependant, les futurs modèles de robots ne pourront pas être commercialisés sur le marché américain

(Mise à jour des chiffres liés aux actions dans l'ensemble du texte; ajout des projets d'introduction en bourse de la division robotique de Chery au paragraphe 6) par Samuel Shen et Eduardo Baptista

Les actions d’Unitree

688836.SS , le fabricant de robots humanoïdes le plus connu de Chine, ont plus que quintuplé lors de leur entrée en bourse à Shanghai, marquant un tournant historique pour le secteur de la robotique du pays, devenu un champ de bataille clé dans la guerre technologique sino-américaine.

Unitree, qui est en concurrence avec Tesla TSLA.O et Boston Dynamics (filiale du groupe Hyundai Motor), a attiré l’attention du monde entier grâce à ses robots capables de courir, de danser et de pratiquer les arts martiaux.

Comptant parmi les plus grands producteurs mondiaux de robots humanoïdes et quadrupèdes, l’entreprise est un symbole de fierté nationale pour la Chine, soutenue par des sociétés influentes, qu’il s’agisse de géants technologiques du secteur privé ou d’entreprises publiques. Contrairement à la plupart de ses concurrents, elle est également rentable, même si peu de ses robots sont utilisés dans des applications commerciales.

“C’est un acteur de premier plan, et son caractère unique justifie des prix élevés”, a déclaré Yan Kai, capital-risqueur et associé chez Ivy Capital à Shanghai.

“Son prix est dicté par des considérations politiques et économiques, plutôt que par des modèles d’évaluation.”

Bien qu’il ne s’agisse pas du premier fabricant chinois de robots humanoïdes à entrer en bourse, son introduction devrait donner le ton à une multitude de concurrents nationaux qui s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché. Parmi eux figure la division robotique 9973.HK de Chery Automobile , dont le directeur commercial a déclaré mercredi à Reuters que l’entreprise était en pourparlers concernant d’éventuelles places de cotation.

L’AVANTAGE DU PRÉCURSEUR

L'action a clôturé à 845 yuans sur le STAR Market, marché dédié aux technologies, valorisant la société à environ 50 milliards de dollars. Bien qu'elle ait quelque peu perdu de son élan après avoir ouvert à 1 100 yuans, son cours de clôture était supérieur de 460 % à son prix d'introduction en bourse de 150,8 yuans.

Cette hausse dépasse de loin la progression moyenne de 279 % enregistrée le premier jour par les nouvelles introductions en bourse en Chine depuis le début de l’année. Elle contraste également avec la baisse de 3 % de l’indice de référence chinois

.CSI300 mercredi, les valeurs technologiques s’effondrant au même titre que leurs homologues à l’échelle mondiale.

Cette entrée en bourse coïncide avec l’ouverture de la Conférence mondiale sur la robotique à Pékin, où des centaines d’entreprises, pour la plupart chinoises, lanceront de nouveaux produits et présenteront des avancées sur lesquelles le gouvernement mise pour aider à pallier la pénurie de main-d’œuvre causée par la crise démographique chinoise.

L'introduction en bourse retentissante d'Unitree renforcera son avantage de précurseur, l'aidant à survivre dans un secteur où la plupart des autres entreprises sont déficitaires, a déclaré William Xin, président de Spring Mountain Pu Jiang Investment Management.

“À ce stade précoce de la concurrence, quiconque parvient à entrer en bourse et bénéficie d’une bonne visibilité peut s’approprier les ressources et s’assurer une pérennité”, a-t-il ajouté.

LES FUTURS PRODUITS EXCLUS DU MARCHÉ AMÉRICAIN

Alors que les investisseurs chinois se sont empressés de se ruer sur le titre, d’autres ont fait remarquer que bon nombre de ses ventes à ce jour étaient ponctuelles et que peu de ses robots étaient utilisés dans des contextes commerciaux. Bon nombre de ses produits sont vendus à des instituts de recherche et à des universités.

De plus, en juillet, la Commission fédérale des communications (FCC) américaine a interdit l’importation des futurs modèles de robots humanoïdes et quadrupèdes fabriqués à l’étranger, y compris ceux d’Unitree, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Cela prive Unitree d’un marché considérable, alors que l’entreprise est devenue un exemple emblématique de la capacité de la Chine à se développer dans de nouveaux secteurs hautement stratégiques, même si certains produits ont d’abord été développés aux États-Unis.

Unitree a basé la conception de ses chiens-robots les plus populaires sur des innovations financées par l’armée américaine, ont déclaré à Reuters un ancien responsable américain des technologies de défense et trois chercheurs de premier plan impliqués dans le projet.

Les travaux de recherche de l’armée américaine ont été publiés ouvertement afin de stimuler les progrès dans ce domaine, une pratique courante, et Unitree n’a rien fait de répréhensible en s’en servant.

Unitree n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En juin, le Pentagone a également ajouté Unitree à une liste d’entreprises militaires chinoises, la qualifiant de “contributeur à la base industrielle de défense chinoise”. Cette désignation ne constitue pas une sanction à proprement parler, mais limite l’utilisation future de la technologie d’Unitree par l’armée américaine. Unitree a déclaré que ses robots étaient destinés à un usage civil.

D'AUTRES FABRICANTS DE ROBOTS CHINOIS SUR LA LISTE

Environ 10 % des actions d’Unitree ont été vendues lors de l’introduction en bourse, qui a permis de lever environ 900 millions de dollars, et le fondateur Wang Xingxing, 36 ans, continue de détenir environ un cinquième de la société. Cette entrée en bourse a propulsé sa fortune personnelle à plus de 11 milliards de dollars sur le papier.

La start-up bénéficie également du soutien de certaines des entreprises technologiques les plus influentes de Chine, notamment Tencent 0700.HK , Alibaba 9988.HK et DeepSeek, tandis que Wang occupait une place très convoitée au premier rang lors d’un sommet réunissant des dirigeants d’entreprises technologiques organisé par le président chinois Xi Jinping au début de l’année dernière.

Parmi les autres entreprises chinoises spécialisées dans la robotique humanoïde qui se préparent à entrer en bourse, on peut citer Deep Robotics et Leju Robotics, qui ont déposé une demande d’inscription sur les places boursières de Chine continentale, ainsi que Mech-Mind Robotics, X Square Robot et AgiBot, qui ont choisi de se coter à Hong Kong.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’une vaste vague d’introductions en bourse en Chine continentale, portée par un marché boursier en pleine effervescence. Les recettes issues des introductions en bourse y ont totalisé 21,3 milliards de dollars cette année, soit plus de trois fois le montant enregistré au cours de la même période l’année dernière et le niveau le plus élevé depuis trois ans, selon les données de LSEG.

(1 dollar = 6,7420 yuans chinois)