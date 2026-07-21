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UNITI : UNITI : Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité
information fournie par Actusnews 21/07/2026 à 18:00

Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par UNITI à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :

  • 4 196 actions UNITI
  • 20 291,68 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 157 actions UNITI
  • 18 114,66 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE
Nombre d'actions 3 667 2 628
Nombre de transactions 25 33
Montant en capitaux 5 382,41 € 3 827,43 €

À propos d'UNITI

UNITI, fondé en 2012 par Stéphane Oria, est un acteur majeur du logement résidentiel abordable et durable en France. Promoteur et aménageur au service des collectivités, bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels, le Groupe développe des espaces de vie de qualité, accessibles et ancrés dans les territoires. Sa double expertise en logement conventionné et en résidentiel géré (seniors, étudiants, jeunes actifs) lui permet de concevoir et réaliser des projets immobiliers qui favorisent la mixité, la cohésion sociale et l'adaptation aux parcours de vie.

UNITI s'appuie sur des partenariats stratégiques avec PGIM Real Estate, CAPSSA, Praemia REIM, Ofi Invest Real Estate, les foncières du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, ainsi qu'avec les exploitants AQUARELIA et HUP, pour déployer une offre structurante de logements accessibles et durables sur tout le territoire national.

Le Groupe compte près de 60 collaborateurs répartis sur 12 implantations et a réalisé un chiffre d'affaires de 141,2 M€ en 2025. Coté sur Euronext Growth (ALUNT), UNITI poursuit son développement au service des territoires avec une ambition claire : rendre l'immobilier durable, inclusif et abordable pour tous.

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

Contact UNITI

Gilles AUBAGNAC

@ : ga@uniti-habitat.fr

Contact Listing Sponsor

ATOUT CAPITAL, Rodolphe OSSOLA

@ : rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Contact ACTUS

Cyril COMBE

@ : uniti@actus.fr

ANNEXE

Transactions achat / vente agrégées
pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
05/01/2026 UNITI A 230 1,553 357,1900
05/01/2026 UNITI V 51 1,6 81,6000
07/01/2026 UNITI A 44 1,5 66,0000
12/01/2026 UNITI A 306 1,4657 448,5042
12/01/2026 UNITI V 60 1,43 85,8000
13/01/2026 UNITI V 1 1,53 1,5300
14/01/2026 UNITI A 100 1,43 143,0000
14/01/2026 UNITI V 100 1,5 150,0000
21/01/2026 UNITI V 1 1,55 1,5500
22/01/2026 UNITI V 8 1,55 12,4000
23/01/2026 UNITI V 1 1,55 1,5500
26/01/2026 UNITI V 89 1,55 137,9500
27/01/2026 UNITI A 110 1,696 186,5600
27/01/2026 UNITI V 406 1,783 723,8980
28/01/2026 UNITI A 150 1,6133 241,9950
29/01/2026 UNITI A 11 1,55 17,0500
29/01/2026 UNITI V 20 1,65 33,0000
30/01/2026 UNITI A 49 1,5561 76,2489
02/02/2026 UNITI V 70 1,6429 115,0030
03/02/2026 UNITI A 120 1,595 191,4000
04/02/2026 UNITI A 20 1,45 29,0000
05/02/2026 UNITI A 10 1,5 15,0000
05/02/2026 UNITI V 20 1,52 30,4000
06/02/2026 UNITI A 30 1,48 44,4000
06/02/2026 UNITI V 1 1,54 1,5400
09/02/2026 UNITI V 51 1,4812 75,5412
10/02/2026 UNITI A 10 1,46 14,6000
16/02/2026 UNITI A 300 1,5457 463,7100
16/02/2026 UNITI V 98 1,54 150,9200
17/02/2026 UNITI V 50 1,54 77,0000
18/02/2026 UNITI A 1 000 1,53 1 530,0000
23/02/2026 UNITI V 2 1,53 3,0600
27/02/2026 UNITI A 300 1,4117 423,5100
27/02/2026 UNITI V 1 1,48 1,4800
02/03/2026 UNITI V 35 1,46 51,1000
06/03/2026 UNITI A 396 1,3377 529,7292
06/03/2026 UNITI V 190 1,34 254,6000
10/03/2026 UNITI V 500 1,33 665,0000
12/03/2026 UNITI V 20 1,34 26,8000
13/03/2026 UNITI V 46 1,34 61,6400
17/03/2026 UNITI V 341 1,42 484,2200
18/03/2026 UNITI V 1 1,42 1,4200
19/03/2026 UNITI V 13 1,42 18,4600
07/04/2026 UNITI A 50 1,32 66,0000
08/04/2026 UNITI A 1 1,3 1,3000
09/04/2026 UNITI A 59 1,3 76,7000
10/04/2026 UNITI V 79 1,28 101,1200
05/06/2026 UNITI A 100 1,3 130,0000
05/06/2026 UNITI V 2 1,35 2,7000
10/06/2026 UNITI A 71 1,2466 88,5086
11/06/2026 UNITI V 51 1,2 61,2000
12/06/2026 UNITI V 20 1,2 24,0000
16/06/2026 UNITI V 51 1,27 64,7700
17/06/2026 UNITI A 50 1,23 61,5000
18/06/2026 UNITI V 142 1,3024 184,9408
22/06/2026 UNITI A 50 1,25 62,5000
26/06/2026 UNITI A 100 1,18 118,0000
26/06/2026 UNITI V 107 1,32 141,2400

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJieYJhtZW7GlWublJloa2JompiWmpKXamKdmmlwZ8jHbJ2Ux2dmmpuaZnJqmWZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99416-uniti-cp-bilan-cl-s1-2026.pdf

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