UNITI : UNITI : Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité

Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par UNITI à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :

4 196 actions UNITI

20 291,68 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 157 actions UNITI

18 114,66 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 3 667 2 628 Nombre de transactions 25 33 Montant en capitaux 5 382,41 € 3 827,43 €

À propos d'UNITI

UNITI, fondé en 2012 par Stéphane Oria, est un acteur majeur du logement résidentiel abordable et durable en France. Promoteur et aménageur au service des collectivités, bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels, le Groupe développe des espaces de vie de qualité, accessibles et ancrés dans les territoires. Sa double expertise en logement conventionné et en résidentiel géré (seniors, étudiants, jeunes actifs) lui permet de concevoir et réaliser des projets immobiliers qui favorisent la mixité, la cohésion sociale et l'adaptation aux parcours de vie.

UNITI s'appuie sur des partenariats stratégiques avec PGIM Real Estate, CAPSSA, Praemia REIM, Ofi Invest Real Estate, les foncières du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, ainsi qu'avec les exploitants AQUARELIA et HUP, pour déployer une offre structurante de logements accessibles et durables sur tout le territoire national.

Le Groupe compte près de 60 collaborateurs répartis sur 12 implantations et a réalisé un chiffre d'affaires de 141,2 M€ en 2025. Coté sur Euronext Growth (ALUNT), UNITI poursuit son développement au service des territoires avec une ambition claire : rendre l'immobilier durable, inclusif et abordable pour tous.

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

Contact UNITI

Gilles AUBAGNAC

@ : ga@uniti-habitat.fr

Contact Listing Sponsor

ATOUT CAPITAL, Rodolphe OSSOLA

@ : rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Contact ACTUS

Cyril COMBE

@ : uniti@actus.fr

ANNEXE

Transactions achat / vente agrégées

pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 05/01/2026 UNITI A 230 1,553 357,1900 05/01/2026 UNITI V 51 1,6 81,6000 07/01/2026 UNITI A 44 1,5 66,0000 12/01/2026 UNITI A 306 1,4657 448,5042 12/01/2026 UNITI V 60 1,43 85,8000 13/01/2026 UNITI V 1 1,53 1,5300 14/01/2026 UNITI A 100 1,43 143,0000 14/01/2026 UNITI V 100 1,5 150,0000 21/01/2026 UNITI V 1 1,55 1,5500 22/01/2026 UNITI V 8 1,55 12,4000 23/01/2026 UNITI V 1 1,55 1,5500 26/01/2026 UNITI V 89 1,55 137,9500 27/01/2026 UNITI A 110 1,696 186,5600 27/01/2026 UNITI V 406 1,783 723,8980 28/01/2026 UNITI A 150 1,6133 241,9950 29/01/2026 UNITI A 11 1,55 17,0500 29/01/2026 UNITI V 20 1,65 33,0000 30/01/2026 UNITI A 49 1,5561 76,2489 02/02/2026 UNITI V 70 1,6429 115,0030 03/02/2026 UNITI A 120 1,595 191,4000 04/02/2026 UNITI A 20 1,45 29,0000 05/02/2026 UNITI A 10 1,5 15,0000 05/02/2026 UNITI V 20 1,52 30,4000 06/02/2026 UNITI A 30 1,48 44,4000 06/02/2026 UNITI V 1 1,54 1,5400 09/02/2026 UNITI V 51 1,4812 75,5412 10/02/2026 UNITI A 10 1,46 14,6000 16/02/2026 UNITI A 300 1,5457 463,7100 16/02/2026 UNITI V 98 1,54 150,9200 17/02/2026 UNITI V 50 1,54 77,0000 18/02/2026 UNITI A 1 000 1,53 1 530,0000 23/02/2026 UNITI V 2 1,53 3,0600 27/02/2026 UNITI A 300 1,4117 423,5100 27/02/2026 UNITI V 1 1,48 1,4800 02/03/2026 UNITI V 35 1,46 51,1000 06/03/2026 UNITI A 396 1,3377 529,7292 06/03/2026 UNITI V 190 1,34 254,6000 10/03/2026 UNITI V 500 1,33 665,0000 12/03/2026 UNITI V 20 1,34 26,8000 13/03/2026 UNITI V 46 1,34 61,6400 17/03/2026 UNITI V 341 1,42 484,2200 18/03/2026 UNITI V 1 1,42 1,4200 19/03/2026 UNITI V 13 1,42 18,4600 07/04/2026 UNITI A 50 1,32 66,0000 08/04/2026 UNITI A 1 1,3 1,3000 09/04/2026 UNITI A 59 1,3 76,7000 10/04/2026 UNITI V 79 1,28 101,1200 05/06/2026 UNITI A 100 1,3 130,0000 05/06/2026 UNITI V 2 1,35 2,7000 10/06/2026 UNITI A 71 1,2466 88,5086 11/06/2026 UNITI V 51 1,2 61,2000 12/06/2026 UNITI V 20 1,2 24,0000 16/06/2026 UNITI V 51 1,27 64,7700 17/06/2026 UNITI A 50 1,23 61,5000 18/06/2026 UNITI V 142 1,3024 184,9408 22/06/2026 UNITI A 50 1,25 62,5000 26/06/2026 UNITI A 100 1,18 118,0000 26/06/2026 UNITI V 107 1,32 141,2400