UNITI S’ENGAGE EN TANT QUE PARTENAIRE MAJEUR DU RUGBY CLUB TOULONNAIS

UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, devient Partenaire Majeur du Rugby Club Toulonnais à compter de la nouvelle saison 2022/2023. UNITI sera présent sur le short des rouge & Noir en TOP 14 comme en Coupe d’Europe. Ce partenariat renforce ainsi les liens économiques développés depuis l’origine du Groupe dans le département du Var et plus généralement dans la Région Sud Provence Alpes Côte-d’Azur.



Plus fondamentalement, ce partenariat traduit un alignement d’UNITI et du RCT autour de valeurs essentielles :



l’esprit d’équipe pour atteindre des objectifs communs,

l’engagement de chacun pour transformer les essais en succès,

le respect des collaborateurs et des partenaires,

la solidarité et l’engagement sociétal à travers le développement de projets accessibles à tous et moteurs de cohésion et d’inclusion sociale.

Ainsi, UNITI accompagnera le programme « RCT Passion » visant à soutenir les clubs formateurs du grand quart sud-est de la France. UNITI contribuera au financement des dotations de matériel fourni par le RCT à ses clubs partenaires.