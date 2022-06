Uniti - Résultats 2021 + Augmentation de capital : Opinion : Achat - Obj. 3 € vs 3,46 € - potentiel + 18,7%

Résultats 2021.

Uniti publie un CA annuel de 101,1 M€ +26,1% (99,8 M€ attendus) dont 95,5 M€ en organique (+19,2%) et 5,6 M€ liés à Première Pierre intégré le 30/09. La croissance organique est supérieure de 7 points à notre anticipation (90 M€ attendu +12,3%) en revanche l'apport de Première Pierre est inférieur de 3,2 M€ à notre estimation du fait de décalages sur 2022 1/ d'acquisitions de fonciers et 2/ de lancement de travaux liés à la pré-commercialisation.

En termes de résultats, Uniti affiche un Ebitda retraité (i.e. retraité des frais financiers) de 8,35 M€ (marge de 8,3% vs 11,8% en 2020), un Ebit retraité de 8,35 M€ (marge 8,3%), un RN consolidé de 1,61 M€ (marge 1,6% équivalente à 2020), un RNpg de 0,34 M€ vs 0,59 M€ en 2020. Nous attendions une marge d'Ebitda retraitée de 11,2% à 10,1 M€, un RN consolidé de 1,83 M€.

Nous pensions que l'année serait plus équilibrée en termes de marges entre le S1 et le S2 avec un apport supplémentaire au S2 lié à Première Pierre qui affiche normalement en année pleine une marge d'Ebit retraitée des frais financiers comprise entre 12 et 13%.

In fine, Uniti a réalisé une marge d'Ebitda retraité au S1 de 10,1% et de 7% au S2 (vs 16,9% au S1 2020 et 8,7% au S2) et une marge d'Ebit de 10,8% au S1 et 6,4% au S2 vs respectivement 16,5% et 8,4% en 2020.

Le S2 2021 a pâti de manière plus marquée que ce que nous escomptions de la poursuite des investissements humains afin d'accompagner la croissance à venir ainsi que, dans une moindre mesure, des décalages de signatures subis par Première Pierre