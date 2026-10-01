UnitedHealthcare vise plus de 94% de couverture Medicare en 2027

Le fournisseur de produits et de services de santé a présenté son offre de forfaits Medicare Advantage pour l'année 2027, misant sur la réduction des coûts, la simplification du parcours de soins et le renforcement du soutien aux bénéficiaires atteints de maladies chroniques ou complexes.

L'assureur américain indique que plus de 94% des personnes éligibles à Medicare à l'échelle nationale auront accès à l'un de ses plans en 2027. L'option à 0 dollar de prime sera accessible à environ 90% des consommateurs éligibles ayant accès aux offres de l'entreprise.

En outre, tous les membres bénéficieront de visites de soins primaires, de services de prévention et de médicaments de niveau 1 à 0 dollar de reste à charge.