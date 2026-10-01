 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UnitedHealthcare vise plus de 94% de couverture Medicare en 2027
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 14:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Le fournisseur de produits et de services de santé a présenté son offre de forfaits Medicare Advantage pour l'année 2027, misant sur la réduction des coûts, la simplification du parcours de soins et le renforcement du soutien aux bénéficiaires atteints de maladies chroniques ou complexes.

L'assureur américain indique que plus de 94% des personnes éligibles à Medicare à l'échelle nationale auront accès à l'un de ses plans en 2027. L'option à 0 dollar de prime sera accessible à environ 90% des consommateurs éligibles ayant accès aux offres de l'entreprise.

En outre, tous les membres bénéficieront de visites de soins primaires, de services de prévention et de médicaments de niveau 1 à 0 dollar de reste à charge.

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
371,870 USD NYSE +1,83%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank