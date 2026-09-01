UnitedHealthcare va supprimer les obligations d'autorisation préalable pour toute une série de pathologies à compter du 1er octobre

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La branche d'assurance UNH.N d'UnitedHealth a annoncé mardi qu'un large éventail de pathologies ne nécessitera plus d'autorisation préalable à compter du 1er octobre, dans le cadre de son objectif visant à supprimer l'autorisation préalable pour 30 % des prestations de santé d'ici la fin de l'année.

Voici les détails:

* Cette réduction concerne un large éventail de services couvrant de nombreuses spécialités cliniques, notamment la cardiologie, les tests génétiques et d’analyses de laboratoire, les soins chiropratiques, la kinésithérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie, ainsi que les interventions orthopédiques et musculo-squelettiques, entre autres.

* Les exigences d’autorisation préalable sont supprimées dans l’ensemble de ses régimes commerciaux, du programme Medicare Advantage destiné aux personnes âgées et des assurances individuelles relevant de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), également connue sous le nom d’Obamacare, ainsi que dans certains autres types de régimes.

* Les assureurs santé ont pris des mesures pour simplifier leurs exigences en matière d’autorisation préalable concernant les médicaments et les services médicaux, suite aux plaintes des patients et des médecins concernant une charge administrative excessive pouvant retarder, voire empêcher, la prise en charge nécessaire.

* Ces mesures visent à réduire les formalités administratives inutiles, à rendre les informations plus faciles à comprendre et à permettre aux patients et aux prestataires de soins de consacrer davantage de temps aux soins, a déclaré UnitedHealthcare.

* La société allège également les exigences administratives pour les hôpitaux ruraux éligibles et les prestataires affiliés grâce à un programme de dérogation à l’autorisation préalable en milieu rural dont le lancement est prévu le 1er novembre.

* Au troisième trimestre, UnitedHealthcare accélère les paiements jusqu’à 50 % pour environ 1.400 hôpitaux ruraux et hôpitaux à accès critique.