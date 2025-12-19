 Aller au contenu principal
UnitedHealth s'engage à apporter des changements opérationnels après les audits externes
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

UnitedHealth a déclaré vendredi que les audits réalisés par des cabinets de conseil externes sur ses services de santé et ses unités de prestations pharmaceutiques entraîneraient des changements opérationnels, notamment une plus grande automatisation et une normalisation accrue des processus internes. Le directeur général de UnitedHealth Group Inc <UNH.N >, Stephen Hemsley, a promis l'examen des activités de la société au début de l'année après que la société ait manqué ses propres attentes en matière de bénéfices pour la première fois depuis 2008.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, les dirigeants ont attribué le manque à gagner aux pressions exercées par le gouvernement en matière de remboursement et à un mélange défavorable de nouveaux patients au sein d'Optum Health.

UnitedHealth fournit des services cliniques par l'intermédiaire d'Optum Health et exploite également le gestionnaire de prestations pharmaceutiques OptumRx et l'assureur UnitedHealthcare. "Le travail est déjà bien entamé. Plusieurs plans d'action ont déjà été menés à bien", a déclaré Hemsley dans une lettre envoyée aux parties prenantes vendredi, précisant qu'il y avait 23 plans de ce type.

"Parmi les actions restantes, plus de la moitié seront finalisées d'ici la fin de l'année, et 100 % le seront avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine", a-t-il ajouté. FTI a constaté que, dans certains cas, UnitedHealth ne disposait pas d'une documentation normalisée, notamment dans le cadre de son programme d'évaluation de la santé à domicile, HouseCalls, qui soumet les diagnostics des patients permettant de déterminer les paiements de Medicare Advantage aux prestataires.

Hemsley a déclaré dans la lettre que la société partagerait les résultats de l'examen des visites HouseCalls au premier trimestre 2026.

UnitedHealthcare gère des plans Medicare Advantage pour les adultes de 65 ans et plus et les personnes handicapées au nom du gouvernement et a été examiné de près pour les paiements qu'Optum reçoit de l'assureur.

UnitedHealth a nié avoir commis des actes répréhensibles, mais a déclaré en juillet qu'elle coopérait aux enquêtes pénales et civiles menées par le ministère de la justice sur ses pratiques de facturation dans le cadre du programme Medicare Advantage. FTI a déclaré dans ses conclusions qu'elle n'avait pas évalué la conformité juridique. Un rapport distinct d'Analysis Group sur OptumRx a révélé que le gestionnaire des prestations pharmaceutiques de l'entreprise pourrait bénéficier de la normalisation des pratiques d'audit et de l'augmentation de l'automatisation des processus.

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
327,990 USD NYSE -1,05%
