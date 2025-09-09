UnitedHealth s'attend à ce que l'adhésion aux régimes d'assurance-maladie les mieux notés soit conforme aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UnitedHealth UNH.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que les inscriptions aux plans d'assurance Medicare les mieux notés soient conformes à ses attentes.