UnitedHealth revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices alors que ses efforts de redressement s'accélèrent

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* La société relève ses prévisions pour 2026 à au moins 20,50 dollars par action

* Le ratio des coûts médicaux s'améliore à 88,4 %, dépassant les estimations

* Le directeur financier estime que la fourchette basse (13 % à 16 %) des prévisions de croissance des bénéfices pour 2027 constitue un "bon point de départ"

(Ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 7 et 8; mise à jour des données sur les actions au paragraphe 9)

par Amina Niasse

UnitedHealth Group UNH.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 et a indiqué que les estimations actuelles de Wall Street concernant les bénéfices de 2027 étaient trop basses, affirmant qu’elle s’appuierait sur la maîtrise des dépenses médicales dans son activité d’assurance santé et sur l’amélioration des marges dans les soins cliniques.

La société est en phase de redressement depuis deux ans, après avoir subi l’une des plus importantes cyberattaques du secteur, manqué ses objectifs financiers et été contrainte de retirer ses prévisions. Elle a également été ébranlée par l’assassinat d’un haut dirigeant link à la sortie d’une réunion d’investisseurs organisée par la société à New York il y a près de deux ans.

UnitedHealth, qui exploite l’une des plus grandes compagnies d’assurance santé des États-Unis, des activités de soins cliniques, des services pharmaceutiques et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, table désormais sur un bénéfice par action ajusté d’au moins 20,50 dollars pour 2026. Ce chiffre est en hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s’échelonnaient entre 19,50 et 20 dollars, et dépasse les estimations des analystes, qui s’élevaient à 19,86 dollars par action, selon les données de LSEG.

Pour 2027, le directeur financier Wayne Deveydt a déclaré que la société visait la fourchette basse de ses prévisions de taux de croissance à long terme, comprise entre 13 % et 16 %, qu’il considère comme un "point de départ raisonnable".

"Le consensus actuel des analystes pour 2027 pourrait sous-estimer les opportunités à venir", a-t-il déclaré.

Les analystes de Wall Street tablent sur un bénéfice de 22,61 dollars par action pour l’année prochaine.

Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors, qui détient des actions UnitedHealth, a déclaré que les perspectives de croissance renouvelées de la société témoignaient d’une gestion plus rigoureuse depuis le retour de Stephen Hemsley au poste de directeur général.

"Le titre n’a pas cessé de progresser", a déclaré Mme Link. "Dans l’ensemble, ce fut un excellent trimestre et de bonnes prévisions, et le redressement est bien réel."

L'action UnitedHealth est restée pratiquement inchangée à 379,01 dollars en début de séance.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a enregistré un bénéfice de 4,69 dollars par action au troisième trimestre, contre 2,92 dollars un an plus tôt, et bien au-dessus de l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 4,14 dollars.

MAÎTRISE DES COÛTS

UnitedHealth a annoncé un ratio des coûts médicaux au troisième trimestre — c’est-à-dire le pourcentage des primes d’assurance consacré aux soins médicaux — de 88,4 %, un résultat meilleur que les estimations des analystes et que les 89,90 % enregistrés l’année dernière.

La société a attribué cette amélioration à la conception de ses régimes et à la nouvelle tarification de ses produits. Elle s’est retirée de certains produits d’assurance santé cette année et a nommé de nouveaux dirigeants après avoir manqué ses objectifs financiers l’année dernière.

Une provision de 610 millions de dollars a permis de réduire les coûts médicaux au cours du trimestre, reflétant des demandes de remboursement inférieures aux prévisions pour des services fournis plus tôt dans l’année, a indiqué la société.

Le chiffre d’affaires de sa branche d’assurance UnitedHealthcare a reculé à 86,3 milliards de dollars, contre 87,1 milliards un an plus tôt, alors même que le résultat d’exploitation et les marges bénéficiaires ont progressé grâce à des modifications des prestations, à la tarification et à la maîtrise des coûts médicaux et d’exploitation.

UnitedHealthcare gère des régimes d’assurance maladie Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus, ainsi que des régimes Medicaid pour les Américains à faibles revenus, pour le compte des gouvernements des États.

La société a indiqué que le nombre d’adhérents à UnitedHealthcare avait diminué de 165 000 personnes dans le cadre de ses régimes de santé financés par les employeurs en raison de départs naturels, et que 85 000 autres personnes avaient quitté le programme Medicaid suite à des modifications des critères d’éligibilité.

Depuis fin 2025, 935 000 adhérents ont quitté son activité Medicare Advantage.

Le résultat d’exploitation de UnitedHealth au troisième trimestre a atteint 6,6 milliards de dollars, contre 4,3 milliards au même trimestre de l’année précédente, grâce notamment à l’amélioration des performances de sa division clinique Optum Health.

UnitedHealth a indiqué que ses investissements technologiques, notamment dans l’intelligence artificielle, ont permis de réduire les coûts globaux liés à la prestation de services médicaux. Optum a également résilié des contrats moins avantageux portant sur certains régimes de santé qui avaient pesé sur ses résultats au premier trimestre.

L’année dernière, la société avait indiqué qu’Optum était confrontée à des défis réglementaires et financiers, ce qui représentait un préjudice de 11 milliards de dollars pour la division sur trois ans.

Le chiffre d’affaires global du troisième trimestre, à 112,69 milliards de dollars, a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 111,4 milliards de dollars.