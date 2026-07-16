UnitedHealth renoue avec la croissance de ses bénéfices, son cours s'envole

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* UnitedHealth dépasse les prévisions des analystes et revoit à la hausse ses prévisions annuelles pour 2026

* Le titre progresse de près de 8 % en début de séance; Humana et CVS sont également en hausse

* Le ratio des coûts médicaux au deuxième trimestre recule à 86,70 %, contre 88,47 % selon les prévisions des analystes

(Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 20) par Amina Niasse et Sneha S K

UnitedHealth Group UNH.N a publié jeudi les résultats trimestriels tant attendus par les investisseurs, dépassant les prévisions de bénéfices de Wall Street pour le deuxième trimestre et revoyant à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à une meilleure gestion des coûts médicaux.

L'action de la société a progressé de près de 8 % en début de séance après que la société a fait état d'améliorations au sein de ses divisions d'assurance santé et de services de santé Optum, reflétant les progrès réalisés dans le cadre d'un plan de redressement mené depuis un an.

Wayne DeVeydt, directeur financier,a mis en avantla contribution des mesures de maîtrise des coûts dans l’activité d’assurance maladie Medicare, ainsi que la hausse des remboursements publics dans le cadre des programmes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus.

« Ces résultats ne reflètent pas un renversement de tendance ni une situation désormais maîtrisée, mais plutôt nos efforts pour commencer à faire baisser des chiffres qui sont déjà élevés », a déclaré M. DeVeydt.

Stephen Hemsley, directeur général d’UnitedHealth, chargé de ramener la société sur la voie de la croissance des bénéfices, a recentré l’organisation et renouvelé la moitié de sa direction, s’est désengagé de certains produits d’assurance santé et s’est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans l’intelligence artificielle.

Les investisseurs s’étaient débarrassés des actions de cette sociétédu secteur de la santé en avril 2025 après qu’elle eut manqué ses prévisions financières et retiré ses perspectives financières.

DES RÉSULTATS AU-DESSUS DES ATTENTES

UnitedHealth table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 19,50 et 20,00 dollars pour 2026, contre une prévision initiale d’au moins 17,75 dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à un bénéfice de 18,47 dollars par action pour 2026.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a réalisé un bénéfice de 6,38 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,90 dollars.

Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette révision à la hausse des prévisions avait franchi la barre élevée fixée par les investisseurs, qui attendaient une « trajectoire » vers les 20,00 dollars.

Les résultats d’UnitedHealth ont soutenu les actions d’autres assureurs, qui avaient été entraînées à la baisse lors de la vague de ventes de mercredi après que la hausse des bénéfices annuels d’Elevance ELV.N n’ait pas réussi à impressionner les investisseurs . Les actions de Humana

HUM.N et de CVS Health CVS.N ont également progressé.

« La situation semble s’être nettement stabilisée après la chute de l’année dernière et semble désormais s’améliorer de manière satisfaisante », a déclaré Greg Halter, directeur de la recherche chez Carnegie Investment Counsel. Selon son dernier rapport réglementaire, cette société de conseil en investissement détient 104 832 actions UnitedHealth.

MAÎTRISE DES COÛTS UnitedHealth a annoncé pour le deuxième trimestre un ratio des coûts médicaux – c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 86,70 %, un résultat meilleur que l'estimation moyenne des analystes (88,47 %) et que celui de l'année précédente (89,4 %).

La société a indiqué que les modifications apportées à la conception de ses régimes d’assurance et la nouvelle tarification de ses produits avaient conduit à une amélioration du ratio des coûts médicaux.

UnitedHealth exploite l’assureur UnitedHealthcare, la division de services de santé Optum et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, Optum Rx.

La division d’assurance santé , UnitedHealthcare, a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 86 milliards de dollars, contre 86,1 milliards au même trimestre de l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires global est passé de 111,6 milliards à 112 milliards de dollars. Ce résultat a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 111 milliards de dollars, selon LSEG.

La hausse des coûts d’assurance a toutefois entraîné une baisse du nombre d’adhérents, en particulier parmi les personnes souscrivant des contrats via la plateforme Obamacare, où les subventions gouvernementales supplémentaires accordées pendant la pandémie ont pris fin, a déclaré M. DeVeydt.

Le retour à la croissance des marges dans l’activité commerciale de l’entreprise, qui inclut les contrats Obamacare, prendra plus de temps que prévu initialement, a déclaré Tim Noel, directeur général d’UnitedHealthcare.

AMÉLIORATION CHEZ OPTUM

Le résultat d’exploitation d’Optum au deuxième trimestre a bondi de 29 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4 milliards de dollars, grâce à l’amélioration des opérations de son segment technologique et à un meilleur accès aux soins au sein de son unité clinique.

Au trimestre précédent, les résultats d’Optum avaient souffert, son résultat d’exploitation ayant reculé de 15 % en glissement annuel pour s’établir à 3,3 milliards de dollars.

Les outils d’IA mis en place par l’entreprise cette année ont allégé la charge administrative et permis aux cliniciens d’Optum Health de consacrer davantage de temps au traitement des patients, a expliqué M. DeVeydt.

« Nous avions indiqué, concernant Optum Health, que le retour aux niveaux de croissance et aux marges historiques serait un processus s'étalant sur plusieurs années », a déclaré M. DeVeydt, qui prévoit un retour complet à la croissance du chiffre d’affaires en 2028. « Je dirais que nous sommes en avance sur le calendrier dès la première année. »