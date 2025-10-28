 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,12
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UnitedHealth relève ses perspectives malgré la nette contraction des bénéfices ajustés
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 13:05

UnitedHealth Group a publié un résultat net ajusté de 2,65 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, en forte baisse de 60% par rapport aux 6,65 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 2,92 USD, contre 7,15 USD un an auparavant, soit un repli de 59%. En données publiées, le BPA ressort à 2,59 USD, en recul de 60%.

Le chiffre d'affaires du trimestre atteint 113,2 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an, porté par les hausses de revenus de UnitedHealthcare (+16%) et d'Optum (+8%).

L'EBIT ressort à 4,3 milliards de dollars, en baisse de 50% sur un an. Cette contraction reflète notamment les effets des réductions de financement Medicare aux États-Unis, des évolutions réglementaires liées à l'Inflation Reduction Act, et une hausse marquée des coûts médicaux. Le groupe affiche une marge opérationnelle consolidée de 3,8%, contre 8,6% un an plus tôt.

Les flux de trésorerie d'exploitation ont atteint 5,9 milliards de dollars sur le trimestre, représentant 2,3 fois le résultat net.

'Nous restons concentrés sur le renforcement de la performance et la préparation d'une croissance durable et accélérée en 2026 et au-delà, et nos résultats ce trimestre reflètent une exécution solide de cet objectif', a commenté le CEO Stephen Hemsley.

UnitedHealth Group a relevé sa prévision de bénéfice annuel 2025, visant désormais au moins 14,90 USD par action en données publiées et au moins 16,25 USD par action en données ajustées.

A la suite de cette publication, le titre gagne plus de 3,5% en préouverture à New York.

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
365,910 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en hausse, l'optimisme ne retombe pas
    information fournie par AFP 28.10.2025 14:37 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, poursuivant sa course aux records liée aux espoirs d'un accord commercial sino-américain, avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et une multitude de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Le siège de Microsoft en France. (Crédit: / Adobe Stock)
    Nouvel accord entre Microsoft et OpenAI
    information fournie par AOF 28.10.2025 14:37 

    (AOF) - Partenaires depuis 2019, Microsoft et OpenAI ont signé un nouvel accord qui renforce leur relation, consolide leurs bases et prépare un succès durable à long terme. L’accord prévoit la création d’une société d’intérêt public (PBC) et une recapitalisation. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2025 14:24 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Microsoft, Starbucks, Snap) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,64%), pour le Standard ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon va supprimer environ 14 000 emplois d'entreprise sous l'impulsion de l'IA
    information fournie par Reuters 28.10.2025 14:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour d'autres abonnés, pas de changement dans le contenu de l'article) par ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank