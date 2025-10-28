UnitedHealth relève ses perspectives malgré la nette contraction des bénéfices ajustés
28/10/2025
Le chiffre d'affaires du trimestre atteint 113,2 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an, porté par les hausses de revenus de UnitedHealthcare (+16%) et d'Optum (+8%).
L'EBIT ressort à 4,3 milliards de dollars, en baisse de 50% sur un an. Cette contraction reflète notamment les effets des réductions de financement Medicare aux États-Unis, des évolutions réglementaires liées à l'Inflation Reduction Act, et une hausse marquée des coûts médicaux. Le groupe affiche une marge opérationnelle consolidée de 3,8%, contre 8,6% un an plus tôt.
Les flux de trésorerie d'exploitation ont atteint 5,9 milliards de dollars sur le trimestre, représentant 2,3 fois le résultat net.
'Nous restons concentrés sur le renforcement de la performance et la préparation d'une croissance durable et accélérée en 2026 et au-delà, et nos résultats ce trimestre reflètent une exécution solide de cet objectif', a commenté le CEO Stephen Hemsley.
UnitedHealth Group a relevé sa prévision de bénéfice annuel 2025, visant désormais au moins 14,90 USD par action en données publiées et au moins 16,25 USD par action en données ajustées.
A la suite de cette publication, le titre gagne plus de 3,5% en préouverture à New York.
