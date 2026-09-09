UnitedHealth recule ; l'entreprise invoque des difficultés dans son activité commerciale

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9 septembre - ** L'action de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N recule de 3,1 % à 388,67 dollars

** Lors d’une conférence sectorielle, la société a déclaré que rien n’avait changé par rapport à ses résultats du deuxième trimestre, son activité Medicare "affichant des performances supérieures aux prévisions" et ses régimes Medicaid "évoluant conformément à ses attentes"

** Elle a toutefois indiqué que son activité commerciale subissait la pression de pratiques de facturation agressives de la part des prestataires de soins, ainsi que des changements au sein de sa population de patients dus à une proportion plus élevée d’adhérents auto-assurés et de personnes quittant la couverture Medicaid

** "Peut-être que les investisseurs profitent de certaines inquiétudes persistantes concernant les marges de l’activité commerciale pour prendre leurs bénéfices après les fortes fluctuations du cours de l’action ces derniers mois" – Julie Utterback, analyste chez Morningstar

** Dans l’ensemble, il s’agit d’un bon point de situation, mais les investisseurs pourraient se montrer pointilleux et prendre leurs bénéfices après environ six mois de surperformance significative de UnitedHealth et du secteur de l’assurance santé par rapport au reste du marché – Julie Utterback

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action UNH affiche une hausse de 18,5 % depuis le début de l’année