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UnitedHealth recule avec des rumeurs d'une cession d'une partie d'Optum Health
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 17:02
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A Wall Street, UnitedHealth est victime de dégagements (-2,49%, à 390,90 dollars) après des informations de Bloomberg selon lesquelles le fournisseur américain de produits et services de santé aurait cédé une participation dans une partie de ses activités Optum Health en Floride.

Le média américain précise que l'acheteur serait la société de capital-investissement TPG Inc., et que le géant de la santé doit se redresser après une baisse de ses bénéfices l'an passé. Pour rappel, sur l'exercice 2025, le groupe a vu ses revenus croître de 12%, à 447,6 milliards de dollars, tandis que le résultat d'exploitation a chuté de 41%, à 19 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice par action dilué et ajusté s'est effondré en passant de 27,66 à 16,35 dollars.

Cité par Bloomberg, Wayne DeVeydt, directeur financier du groupe, a déclaré concernant la transaction avec TPG Inc. : "Nous n'avions pas besoin d'argent, nous avons les capitaux nécessaires pour investir, mais nous avions besoin de ciblage et d'un partenaire capable de travailler avec nous à l'échelle locale". Le média américain ajoute que la collaboration avec TPG Inc. permettra à Optum Health de connaître une croissance plus rapide que si UnitedHealth avait dû gérer seul en menant à côté un redressement plus global.

Enfin, Bloomberg a rappelé qu'Optum Health avait remplacé son directeur général ainsi que d'autres dirigeants à la suite de résultats financiers décevants.

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