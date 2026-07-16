UnitedHealth rassure les investisseurs en revoyant à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

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* Wall Street impressionné par un trimestre qui a dépassé les attentes et annoncé une révision à la hausse des prévisions

* Le ratio des coûts médicaux au deuxième trimestre recule à 86,70 %, contre 88,47 % selon les prévisions des analystes

* Les titres des entreprises du secteur progressent en pré-ouverture

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 8 et 10, mise à jour du cours de l'action) par Amina Niasse

UnitedHealth Group UNH.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, la gestion plus rigoureuse des coûts médicaux et l'amélioration du résultat d'exploitation de sa division de services de santé Optum témoignant des progrès soutenus réalisés dans le cadre des efforts de redressement de l'entreprise.

L'action du conglomérat de la santé a progressé de près de 7 % avant l'ouverture de la Bourse.

Wayne DeVeydt, directeur financier, a déclaré que la maîtrise des coûts dans l’activité d’assurance maladie Medicare et la hausse des remboursements au titre des régimes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus avaient contribué aux résultats du deuxième trimestre.

“Ces résultats ne reflètent pas un renversement de tendance ni une situation désormais maîtrisée, mais plutôt nos efforts pour commencer à faire baisser des chiffres qui sont déjà élevés”, a déclaré M. DeVeydt.

Stephen Hemsley, directeur général d’UnitedHealth, chargé de ramener l’entreprise sur la voie de la croissance des bénéfices, a recentré l’organisation et renouvelé la moitié de son équipe de direction, s’est désengagé de certains produits d’assurance santé et s’est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans l’intelligence artificielle.

M. Hemsley a repris les rênes de l’entreprise l’année dernière après que la compagnie d’assurance santé eut manqué ses prévisions financières et subi une cyberattaque par ransomware qui a perturbé l’ensemble du pays, et après qu’un cadre supérieur eut été tué à la sortie d’une réunion d’investisseurs.

DES RÉSULTATS AU-DESSUS DES ATTENTES

UnitedHealth table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 19,50 et 20,00 dollars pour 2026, contre une prévision initiale d’au moins 17,75 dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à un bénéfice de 18,47 dollars par action pour 2026.

Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette révision à la hausse des prévisions avait franchi la barre élevée fixée par les investisseurs, qui attendaient une “trajectoire” vers les 20,00 dollars.

Les résultats d’UnitedHealth ont soutenu les actions d’autres assureurs, qui avaient été entraînées à la baisse lors de la vague de ventes de mercredi, après que la hausse du bénéfice annuel d’Elevance ELV.N n’ait pas réussi à impressionner les investisseurs .

“Nous nous attendons à ce que le titre et le secteur réagissent positivement à ces résultats, grâce à une confiance accrue dans le redressement de l’entreprise, plus qu’à une simple augmentation des estimations de bénéfices”, a déclaré Lance Wilkes, analyste chez Bernstein.

L'action de Humana HUM.N a grimpé de près de 5 %, tandis que celles de Centene CNC.N et de son concurrent plus modeste Oscar Health OSCR.N ont progressé de 2 % chacune. L'action de Molina MOH.N a quant à elle augmenté de près de 3 %.

MAÎTRISE DES COÛTS UnitedHealth a annoncé un ratio des coûts médicaux au deuxième trimestre – c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 86,70 %, un résultat meilleur que l'estimation moyenne des analystes (88,47 %) et que celui de l'année précédente (89,4 %).

La société a indiqué que les modifications apportées à la conception de ses contrats d’assurance et la nouvelle tarification de ses produits avaient permis d’améliorer ce ratio de coûts médicaux.

Sa filiale d’assurance santé, UnitedHealthcare, a enregistré un chiffre d’affaires de 86 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 86,1 milliards au même trimestre de l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires global est passé de 111,6 milliards à 112 milliards de dollars. Ce résultat a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur environ 111 milliards de dollars, selon LSEG.

La hausse des coûts d’assurance a toutefois entraîné une baisse du nombre d’adhérents, en particulier parmi les personnes souscrivant des contrats via la plateforme Obamacare, où les subventions gouvernementales supplémentaires accordées pendant la pandémie ont pris fin, a déclaré M. DeVeydt.

UnitedHealthcare prévoit que 500.000 personnes se désinscriront des contrats Obamacare en 2026, a déclaré M. DeVeydt.

La société a néanmoins maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d’affaires global pour 2026, à 439 milliards de dollars, a précisé M. DeVeydt.

PROGRÈS CHEZ OPTUM

En glissement annuel, le résultat d’exploitation d’Optum au deuxième trimestre a bondi de 29 % pour atteindre 4 milliards de dollars, grâce à l’amélioration des opérations de son segment technologique et à un meilleur accès aux soins au sein de son unité clinique.

Au trimestre précédent, les résultats d’Optum avaient fléchi, son résultat d’exploitation ayant reculé de 15 % en glissement annuel pour s’établir à 3,3 milliards de dollars.

Les outils d’IA mis en place par l’entreprise cette année ont allégé la charge administrative et permis aux cliniciens d’Optum Health de consacrer davantage de temps au traitement des patients, a déclaré M. DeVeydt.

“Nous avions annoncé, concernant Optum Health, que le retour aux niveaux de croissance et aux marges historiques serait un processus s'étalant sur plusieurs années”, a déclaré M. DeVeydt, qui prévoit un retour complet à la croissance du chiffre d'affaires en 2028. “Je dirais que nous sommes en avance sur le calendrier dès la première année.”

Cette année, UnitedHealth a réduit son offre Medicare Advantage destinée aux personnes âgées et Optum a résilié les contrats les moins avantageux relatifs aux plans de soins coordonnés.

L’année dernière, la société avait indiqué qu’Optum était confrontée à des défis réglementaires et financiers, ce qui représentait un préjudice de 11 milliards de dollars pour la division sur trois ans.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a réalisé un bénéfice de 6,38 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,90 dollars.